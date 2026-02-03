El Cabildo de Tenerife habilita un libro de condolencias por el fallecimiento de Ricardo Melchior

Libro de condolencias habilitado en el Cabildo de Tenerife con motivo del fallecimiento del expresidente Ricardo Melchior - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha puesto a disposición del pueblo tinerfeño y de la ciudadanía en general un libro de condolencias con motivo del fallecimiento del expresidente Ricardo Melchior para que todas aquellas personas que lo deseen puedan expresar unas palabras de recuerdo, reconocimiento o afecto.

El libro de condolencias permanecerá disponible en el hall del Palacio Insular durante la jornada de este martes y mañana miércoles, como un espacio abierto para el recuerdo colectivo y el homenaje a una "figura clave" en la historia reciente de la corporación insular, recoge una nota de la corporación.

Desde el Cabildo de Tenerife se invita a la ciudadanía a sumarse a este gesto de respeto y memoria compartida, como muestra de gratitud por la trayectoria y el legado de quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y al progreso de Tenerife.

Melchior fue presidente del Cabildo de Tenerife desde 1999 hasta 2013, convirtiéndose en el presidente insular que más tiempo ha estado al frente de la institución en la etapa democrática.

Su mandato estuvo marcado por una visión a largo plazo y por el impulso de proyectos estratégicos en ámbitos como las infraestructuras, la movilidad, la planificación territorial y el desarrollo sostenible de la isla, subraya la corporación.