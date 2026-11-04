El Cabildo de Tenerife inicia la expropiación del antiguo Mesón Teide para que sea centro de operaciones del parque

Mesón Teide - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles el inicio del procedimiento de expropiación forzosa del inmueble del antiguo Mesón Teide, situado en la zona de El Portillo, en el término municipal de La Orotava, con el objetivo de destinarlo a un centro de usos múltiples para la gestión del Parque Nacional del Teide.

El inmueble, actualmente en estado de abandono tras el cese de su actividad, cuenta con una superficie construida de 828 metros cuadrados y está ubicado junto a la carretera TF-21, uno de los principales accesos al Parque Nacional.

Su incorporación al patrimonio insular permitirá disponer, una vez acondicionado, de unas instalaciones permanentes para el personal técnico, los agentes de medio ambiente, los equipos de prevención y extinción de incendios forestales y los servicios responsables de la coordinación de emergencias.

La propuesta, impulsada por la Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras de gestión del Parque Nacional a las competencias asumidas por el Cabildo de Tenerife y a la ampliación prevista de los recursos humanos destinados a este espacio protegido.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explica en una nota que la gestión de un espacio natural de la importancia del Teide "requiere instalaciones adecuadas, personal especializado y capacidad de respuesta sobre el terreno".

El antiguo Mesón Teide, indica, "reúne unas condiciones de ubicación y superficie que permiten plantear su transformación en un centro desde el que coordinar buena parte de los servicios que necesita el Parque Nacional".

Dávila señala también que "el objetivo es que el personal responsable de conservar el Teide, vigilar sus recursos naturales y actuar ante posibles emergencias disponga de una base de trabajo dentro del propio entorno".

Esto, prosigue, "permitirá una organización más próxima a las necesidades del parque y facilitará la coordinación de los distintos equipos".

UN CENTRO OPERATIVO PARA LA CONSERVACIÓN Y LAS EMERGENCIAS

La futura utilización del inmueble permitirá concentrar diferentes servicios que actualmente desarrollan su actividad desde instalaciones dispersas y de dimensiones reducidas, consideradas insuficientes para atender las necesidades de gestión del Parque Nacional.

El informe, elaborado por la Oficina del Parque Nacional del Teide, identifica la conveniencia de disponer de una infraestructura multifuncional que integre espacios administrativos, técnicos y operativos.

Entre los usos previstos figuran dependencias para el personal encargado de la gestión ordinaria del Parque Nacional, áreas de trabajo para los agentes de medio ambiente, salas de reuniones y coordinación, instalaciones para las brigadas de extinción de incendios y espacios para el almacenamiento de equipos y material de intervención.

El edificio también podrá albergar dependencias destinadas a la coordinación de emergencias y servir como punto de reunión y despliegue de los efectivos adscritos al dispositivo de autoprotección frente a incendios forestales.

Asimismo, se contempla la disponibilidad de espacios para la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, los equipos insulares de extinción de incendios, organismos científicos y de investigación y los servicios técnicos de otras administraciones públicas.

UN EDIFICIO DE 828 METROS CUADRADOS EN UNA UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El antiguo Mesón Teide se encuentra en el número 24 de la carretera TF-21, en el entorno de El Portillo, dentro del Parque Natural de Corona Forestal y en una localización vinculada funcionalmente al Parque Nacional del Teide.

La edificación dispone de cuatro niveles y la superficie construida total asciende a 828 metros cuadrados, mientras que la parcela objeto del procedimiento, incluyendo la franja de acceso y aparcamiento, comprende aproximadamente 902 metros cuadrados.

Esta configuración permitirá estudiar una distribución funcional de las dependencias, diferenciando las áreas administrativas, los espacios de coordinación y las instalaciones destinadas al personal y a los medios operativos.

Uno de los principales aspectos considerados en la propuesta es la localización del inmueble, con acceso inmediato desde la TF-21, que permite conectar con distintos sectores del Parque Nacional y facilita la movilización de vehículos, equipos y personal ante incidencias o actuaciones de conservación.

Además, la parcela colinda con terrenos que ya son propiedad del Cabildo de Tenerife, circunstancia que se recoge en la documentación técnica del expediente.

UN VALOR DE TASACIÓN DE 731.028 EUROS

El expediente incorpora una valoración realizada por la empresa especializada Tinsa, que establece para el inmueble un valor de tasación de 731.028,56 euros, calculado mediante el método de coste de reposición neto.

La propuesta de expropiación comprende tanto el edificio principal y la parcela sobre la que se asienta como una franja de aproximadamente 68 metros cuadrados utilizada como acceso y aparcamiento, además de una edificación existente en el extremo sur de la parcela que no aparece reflejada en las escrituras de propiedad.

ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS NECESIDADES DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL

La iniciativa se enmarca en el proceso de reorganización de los medios destinados a la gestión del Parque Nacional del Teide.

En diciembre de 2025 se formalizó la transferencia de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de Canarias al Cabildo de Tenerife, completándose la recepción de los medios personales, materiales y servicios mediante el acta suscrita el 23 de abril de 2026.

Esta nueva situación competencial hace necesario adaptar las infraestructuras disponibles a las funciones de conservación, vigilancia, gestión del uso público, investigación, seguimiento ambiental y prevención de incendios previstas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional.

PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno Insular contempla el inicio del procedimiento de expropiación forzosa y la aprobación inicial de la relación individualizada de bienes y derechos afectados.

Esta relación se someterá a un período de información pública de 20 días hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual las personas titulares de derechos afectados podrán formular alegaciones y aportar documentación para la rectificación de posibles errores.

La actuación se fundamenta en la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación derivadas del régimen de protección del Parque Natural de Corona Forestal y de los usos previstos en su Plan Rector de Uso y Gestión.

El inicio del expediente no supone todavía la adquisición efectiva del inmueble, que quedará condicionada a la tramitación del procedimiento expropiatorio y a la determinación del justiprecio correspondiente.

La tramitación se plantea con el objetivo de completar el expediente antes de finalizar 2026, teniendo en cuenta la disponibilidad del crédito presupuestario destinado a la adquisición, incorporado a través de la modificación presupuestaria promovida durante el mes de septiembre.

La futura adecuación de las instalaciones deberá ajustarse a la normativa de protección del espacio natural y a las condiciones urbanísticas y ambientales aplicables.