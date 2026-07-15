El Cabildo de Tenerife invertirá 3,6 millones en el nuevo sistema de protección contra incendios del Heliodoro

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, en el Heliodoro Rodríguez López - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Deportes, ha aprobado definitivamente este miércoles en Consejo de Gobierno el proyecto de instalación y modernización del sistema de protección contra incendios del Estadio Heliodoro Rodríguez López, una actuación que permitirá reforzar las condiciones de seguridad del recinto deportivo y adecuar sus instalaciones a la normativa vigente en materia de prevención y protección contra incendios.

La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución por contrata de 3.619.715 euros y un plazo de ejecución estimado de seis meses, y está incluida en las actuaciones de la fase I del Plan Director del Heliodoro Rodríguez López, avanzó el vicepresidente, Lope Afonso.

El proyecto fue aprobado inicialmente el pasado 27 de mayo de 2026, sometido posteriormente a información pública sin que se presentaran alegaciones y ha obtenido, además, el informe favorable de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el marco del trámite de cooperación administrativa.

Afonso destacó que la aprobación definitiva de este proyecto "supone un paso más" en la estrategia de modernización de una de las principales infraestructuras deportivas de la isla.

"Nuestro compromiso es garantizar que el Heliodoro Rodríguez López reúna las mejores condiciones de seguridad, funcionalidad y calidad, tanto para los miles de aficionados que acuden al estadio como para el desarrollo de grandes acontecimientos deportivos y sociales", indicó.

El vicepresidente insular añadió que "esta inversión responde a una planificación responsable que prioriza el mantenimiento y la actualización de las instalaciones públicas, asegurando el cumplimiento de la normativa y anticipándose a las necesidades futuras de un recinto emblemático para Tenerife".

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, señaló que la seguridad es una "prioridad absoluta" en todas las infraestructuras deportivas que gestiona el Cabildo.

"Con esta actuación dotaremos al Estadio Heliodoro Rodríguez López de un sistema de protección contra incendios moderno, eficiente y adaptado a los más altos estándares técnicos, reforzando la protección de deportistas, trabajadores, clubes y aficionados", comentó.

Moliné explicó también que "esta intervención forma parte del proceso continuo de mejora de las instalaciones deportivas insulares, con el objetivo de ofrecer espacios más seguros, accesibles y preparados para responder a las exigencias actuales y futuras".

RED INTEGRAL CONTRA INCENDIOS

El proyecto contempla la implantación de una nueva red integral de protección contra incendios, que incluye la instalación de Bocas de Incendio Equipadas (BIEs) distribuidas estratégicamente por todo el estadio y una red hidráulica en anillo, diseñada para garantizar la continuidad del suministro de agua, optimizar los caudales y aumentar la fiabilidad del sistema en caso de emergencia.

Asimismo, se instalarán y renovarán otros elementos esenciales de protección, entre ellos extintores portátiles, detectores automáticos de humo, nueva señalización de protección y evacuación, así como los elementos auxiliares necesarios para el control, seccionamiento y operación de toda la red.