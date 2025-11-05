El Cabildo de Tenerife investiga las "agresiones y vejaciones" a menores migrantes denunciadas en el CAME Volcán

Archivo - La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife y responsable del IASS, Águeda Fumero - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha procedido a remitir un escrito a la entidad Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que gestiona el centro CAME Volcán, dependiente del IASS y ubicado en Santa Cruz de Tenerife, para conocer en detalle las denuncias recibidas por supuestas agresiones, vejaciones e insultos racistas a niñas y adolescentes migrantes del centro por parte de la dirección del mismo y, en consecuencia, poder tomar las medidas oportunas.

Fuentes del Cabildo informan a Europa Press que, desde el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), han tomado conocimiento de estos hechos a través de su difusión en medios este miércoles y, tras ello, se ha procedido a redactar un escrito a la entidad que lo gestiona por medio de concierto social --la Asociación Solidaria Mundo Nuevo-- para tratar "de conocer los hechos con detalle, así como las actuaciones que se hayan llevado a cabo en consecuencia, y adoptar las medidas que correspondan".

Según adelantó hoy el periódico 'Diario de Avisos', personal de este centro especializado en la atención de niñas y adolescentes migrantes en Tenerife habría denunciado los hechos, entre los que se encuentran presuntas agresiones, vejaciones e insultos racistas a menores por parte de la dirección. El centro es el CAME Volcán, inagurado en 2022 por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), del Cabildo de Tenerife.

Así, los trabajadores habrían alertado de los hechos a través de un canal ético que supervisa la Asociación que gestiona el centro, Asociación Solidaria Mundo Nuevo, y además de forma anónima, "por miedo a represalias" de la dirección. Los hechos, asegura el periódico, se remontarían a julio de 2023, cuando uno de los empleados habría decidido poner en conocimiento de la asociación, y con pruebas gráficas, los presuntos malos tratos.