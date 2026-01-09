El Cabildo de Tenerife invierte 1,8 millones en la mejora del parque taller del servicio de carreteras de La Cuesta

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (c), en una visita al parque taller del servicio de Carreteras - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha emprendido las obras de reforma y mejora del Parque Taller del Servicio de Carreteras y Paisaje, ubicado en La Cuesta, en el municipio de La Laguna.

La actuación, impulsada por la Consejería de Carreteras, supone una inversión de 1,8 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses.

La presidenta, Rosa Dávila, visitó este viernes las obras acompañada por el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, y señaló que esta inversión "demuestra" que "cuidar de quienes cuidan" las carreteras de la isla "es una prioridad para este gobierno insular y se enmarca en las actuaciones de mejora de los centros de trabajo".

No en vano, la isla tiene más de 1.000 kilómetros de carreteras con 300 efectivos, de los que 150 son personal propio del Cabildo.

Por su parte, Dámaso Arteaga, explicó que "el inicio de estas obras responde a un compromiso firme por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y dotarlos de instalaciones modernas, seguras y adaptadas a las necesidades actuales del servicio".

Los trabajos de reforma han sido adjudicados a la empresa Conservación, Asfalto y Construcción S.A.U. y se enmarcan en el plan de modernización de las infraestructuras del Servicio de Carreteras, que también incluye la adquisición de nuevos vehículos y maquinaria para reforzar la capacidad operativa de las cuadrillas.

ACTUACIONES PREVISTAS

El proyecto de reforma y mejora del Parque taller contempla la reforma de los aseos, duchas y vestuarios; instalaciones de saneamiento generales para conexión a la red; adecuación y mejora tecnológica de las instalaciones de protección contra incendios (extinción, detección y evacuación); cambio de vallado perimetral , puertas de acceso y añadido de barrera de acceso; cambio de puertas de acceso a las nave; mejora del foso para camiones; adecuación de la plataforma trasera; mejora de iluminación interior y exterior; mejora de maquinaria y equipos, pavimentación y pintura.

Del mismo modo, el Cabildo ha reforzado y ampliado la flota de vehículos de los que dispone este taller con una pala excavadora giratoria de ruedas y cuatro furgones de chasis largo y tres plazas con una inversión de 342.400 euros.

Esta medida se enmarca en la renovación de los vehículos en el área de conservación de Carreteras, lo que ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros.

Entre estas adquisiciones destacan el aumento de la capacidad de la flota de máquinas quitanieves, con tres nuevos vehículos por un importe de más de 600.000 euros.

Los nuevos vehículos incluyen carrocería tipo dumper, caja abierta reforzada, volquete y cuña quitanieves.

Arteaga explica que el mantenimiento y mejora de la flota de máquinas quitanieves es fundamental para poder ofrecer un mejor servicio a la hora de limpiar de forma efectiva y rápida, las vías de acceso al Parque Nacional del Teide que se quedan inutilizadas cuando se producen grandes nevadas y heladas.

Las tareas que se incluyen se dividen en distintos grupos: actividades de vialidad, las de conservación, mejora, uso y defensa y las que abastecen los sistemas de gestión.

Las actividades de vialidad están destinadas a facilitar, o en su caso hacer posible, la operación de los vehículos en la infraestructura existente, en condiciones adecuadas de seguridad y fluidez y siempre relacionadas con la seguridad de los usuarios de la carretera y por la urgencia de la actuación necesaria.

Por otra parte, también se atienden los accidentes e incidencias que ocurran en la carretera, así como la reparación urgente de deterioros que puedan afectar a la seguridad del usuario o las tareas propias de vialidad en condiciones meteorológicas desfavorables o la señalización ocasional; la limpieza de productos vertidos en la calzada o mantener las marcas viales en condiciones de correcta visibilidad, entre otras.

Las actividades de conservación tienen como objeto mantener los elementos que conforman una carretera en el mejor estado posible a lo largo del tiempo.

Estas labores incluyen segado en los márgenes de la carretera y repintado de elementos metálicos.

De igual forma, se pretende mejorar las condiciones de seguridad y corregir funcionamiento o situaciones anómalas que se produzcan en las vías.