Cabildo de Tenerife invierte 435.000 euros en ayudas a proyectos biomédicos sobre enfermedades de alta incidencia

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología (Fundación Bioavance), dedicará 435.000 euros a financiar seis ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico de última generación para la I+D+i en biomedicina.

A través de este acuerdo, el Cabildo busca potenciar los avances en el conocimiento sobre enfermedades de alta incidencia en las Islas Canarias como el alzhéimer, el Parkinson o la diabetes, entre otras. Esta inversión corresponde a la primera anualidad de los 900.000 euros comprometidos y divididos en dos convocatorias.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha recordado en una nota el compromiso existente en facilitar la innovación y fortalecer la conexión entre las instituciones públicas, los centros sanitarios y los equipos de investigación. De este modo, la Fundación Bioavance "cumple con el ambicioso propósito de convertir a Tenerife en un foco internacional de investigación biomédica de excelencia, y este es un ejemplo".

Rosa Dávila, junto con el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, reunió a los investigadores que dirigen los proyectos financiados, los doctores Dácil Hernández Mesa, Antonio Zebenzuy Gimeno García, Ricardo Borges, José David Machado, Verónica Pino, Félix Machín y Javier Donate Correa.

Al acto asistieron Néstor Sánchez, gerente de IMETISA; Tomás Martín Ruiz, director del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA); Diego Álvarez de la Rosa, director médico de la Fundación Biovance; Juan Ignacio Padrón, por el IPNA-CSIC; Antonio Aparicio, vicerrector de lnvestigación y Transferencia de la ULL.

FUNDACIÓN BIOAVANCE

La Fundación Bioavance lanzó con el respaldo de IMETISA en abril de 2025 una primera convocatoria para la adquisición de equipamiento científico-técnico dirigida a grupos de investigación del área de la biomedicina de Tenerife, a la que se presentaron 23 propuestas de las que se financiarán seis.

Esta línea de ayudas, que se hacen en colaboración con el Instituto Médico Tinerfeño (IMETISA) tiene una dotación máxima por solicitud de 80.000euro, siendo compatible con otras subvenciones y dirigida a los grupos de investigación adscritos a organismos públicos con actividad en el área temática de la biomedicina.

El grupo de investigación en Síntesis de Fármacos y Compuestos Bioactivos del Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del Centro Superior de Investigaciones Científicas (IPNA- CSIC), liderado por la Dra. Alicia Boto, incorporará un citómetro de flujo de última generación.

Este equipo permitirá acelerar la búsqueda de nuevos fármacos antitumorales y antimicrobianos, mejorando la rapidez y precisión de los ensayos, y facilitando la transferencia de sus avances a la industria y a la sociedad.

Ademá, el grupo ayudará a cubrir "una carencia" del centro, ya que actualmente no disponen de citometría de flujo propia, mejorando significativamente la calidad y rapidez de los resultados en comparación con técnicas tradicionales, acelerando "hasta un 50%" el desarrollo de candidatos a fármacos, incrementando la productividad científica y facilitando la transferencia de resultados a la industria biofarmacéutica y biotecnológica.

INVESTIGACIONES

El Grupo de Enfermedades Digestivas de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FIISC), dirigido por el Dr. Antonio Zebenzuy Gimeno García, incorporará un innovador sistema de grabación y transmisión en tiempo real para procedimientos endoscópicos.

Este equipo permitirá avanzar en la detección temprana de patologías digestivas como el cáncer colorrectal y la enfermedad inflamatoria intestinal, ámbitos en los que el grupo cuenta con una sólida trayectoria investigadora. También contribuirá a mejorar la formación de especialistas y reforzar la investigación clínica con tecnologías de vanguardia.

Por su parte, el grupo de Exocitosis de la Universidad de La Laguna (ULL), dedicado al estudio de enfermedades neurodegenerativas bajo la dirección del Dr. Ricardo Borges, adquirirá un detector de masas. Permitirá identificar biomarcadores clave para el diagnóstico temprano de Parkinson y depresión, mejorando la precisión de los ensayos clínicos y acelerando la llegada de soluciones innovadoras (futuros tratamientos) a los pacientes.

El nuevo sistema proporcionará una capacidad analítica más amplia, robusta y rápida, reduciendo el tiempo de respuesta y mejorando la fiabilidad de los resultados.

Mientras, el grupo MAT4LL, que lidera la Dra. Verónica Pino, especializado en nuevas estrategias para diagnóstico y análisis químico, incorporará un cromatógrafo de última generación. Este equipo permitirá identificar biomarcadores en muestras no invasivas como saliva y sudor, acelerando el desarrollo de pruebas clínicas innovadoras y mejorando la detección temprana de enfermedades.

La infraestructura será gestionada por el grupo en la Unidad de Bioanalítica y Medio Ambiente del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de la ULL, estando disponible para colaboración con hospitales y otros centros de investigación.

INESTABILIDAD GENÓMICA Y CÁNCER

El grupo de Inestabilidad Genómica y Cáncer de FIISC, dirigido por el Dr. Félix Machín, mejorará su microscopio confocal de última generación para incorporar nuevas herramientas de inteligencia artificial y análisis dinámico. Gracias a estas mejoras, podrán observar en detalle cómo interactúan las moléculas en células vivas, optimizando la investigación sobre cáncer y otras enfermedades.

El equipo, que ya es referencia en Canarias, dará soporte a múltiples grupos científicos y favorecerá colaboraciones con la industria biomédica. El equipo da servicio a numerosos grupos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Hospital Universitario de Canarias, ULL y a la empresa biomédica CEAMED.

Finalmente, el grupo de Fisiopatología del Metabolismo Mineral de FIISC, dirigido por el Dr. Javier Donate Correa, incorporará un sistema de análisis proteómico de última generación capaz de medir decenas de proteínas a partir de micromuestras. Esta tecnología permitirá avanzar en la medicina personalizada para pacientes con diabetes, enfermedad renal y cáncer, reforzando la capacidad investigadora y la colaboración internacional.