El Cabildo de Tenerife invierte casi 3 millones en modernizar el Auditorio Municipal Alfonso García Ramos de Los Silos

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado esta semana un reajuste de anualidades en la financiación del Auditorio Municipal Alfonso García Ramos, ubicado en el municipio de Los Silos, e incluido en el Plan de Infraestructuras Culturales 2016-2029, con el objetivo de adaptar los pagos al ritmo de ejecución de la obra y garantizar su desarrollo con normalidad.

De este modo, el proyecto cuenta con una inversión total de 3.327.017 euros, de los que el Cabildo asume el 90% (2.994.315 euros) y el Ayuntamiento de Los Silos el 10% restante (332.701 euros), según ha informado la institución en una nota.

Así, el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, ha explicado que con el reajuste aprobado, se autoriza y dispone un gasto de 1.059.657 euros a favor del Ayuntamiento de Los Silos con cargo al ejercicio 2025, modificando la distribución anterior para trasladar parte de la financiación de 2026 al presente ejercicio, en coherencia con el avance administrativo del proyecto y la disponibilidad presupuestaria del Cabildo.

El ajuste se adopta con el consentimiento del Ayuntamiento de Los Silos, que remitió su conformidad el pasado 26 de septiembre tras revisar la propuesta del Servicio Administrativo de Cultura.

Por su parte, los plazos de ejecución y justificación de las anualidades previas se mantienen conforme al Plan de Infraestructuras Culturales. En concreto, para su ejecución, hasta el 10 de septiembre del año siguiente; y para su justificación, hasta el 10 de noviembre del año siguiente.

Subraya el Cabildo que esta actuación permitirá modernizar y adaptar el Auditorio Alfonso García Ramos como espacio escénico "de referencia" en la Isla Baja, fortaleciendo la red cultural insular en los municipios medianos y garantizando un equipamiento de calidad para diferentes actividades.