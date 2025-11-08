El Cabildo de Tenerife invierte más de 3 millones en larenovación del Paseo Marítimo de la Playa de Las Vistas, en Arona - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha invertido más de 3 millones de euros en la renovación del Paseo Marítimo de la Playa de Las Vistas, en Los Cristianos (Arona), enmarcado dentro del Programa Insular de Estrategia y Regeneración Turística (PIER), para mejorar el frente litoral y el espacio turístico más transitado del sur.

La actuación supone una inversión estimada de 5.530.820 euros, de los cuales el Cabildo de Tenerife financia 3.143.031 euros, y contempla la renovación integral del paseo marítimo, incluyendo pavimentos, mobiliario urbano, zonas ajardinadas y accesos adaptados, según ha precisado la corporación insular en una nota de prensa.

Su diseño busca garantizar la accesibilidad universal y reforzar la identidad paisajística del litoral de Los Cristianos, contribuyendo a la mejora de la experiencia turística, la calidad del espacio público, y a la sostenibilidad del destino, según ha explicado el vicepresidente insular, Lope Afonso.

Así, la actuación tiene como objetivo la renovación del paseo marítimo "más emblemático" del núcleo turístico de Los Cristianos (Arona), mediante la reorganización del paseo dotándolo de más anchura y una conexión más directa con la playa.

En general, explica Afonso, estas actuaciones están pensadas para que sean integrales y que aborden espacios singulares dentro de la trama urbana de los municipios. "El PIER es un documento clave para renovar la imagen y la oferta de estos municipios de la isla".

REGENERACIÓN TURÍSTICA

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó definitivamente el pasado 18 de diciembre de 2024 el Programa Insular de Estrategia y Regeneración Turística (PIER) 2024-2027, con una aportación inicial de 18 millones de euros en inversión, y que incluye la actuación de ocho importantes intervenciones.

Así, recuerdan, son cinco los municipios recogidos en el PIER: Arona, Adeje, Puerto de la Cruz, Santiago del Teide y San Miguel de Abona, que concentran 120.970 plazas alojativas, más del 90% de las camas y la mayor densidad turística generando un mayor desgaste del espacio. "Es compromiso del Cabildo mejorar la calidad de los lugares que mantengan el destino turístico y lo hagan atractivo, mejorando la situación actual que presentan algunos entornos", añade Afonso.