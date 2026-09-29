El Cabildo de Tenerife invierte más de siete millones en la mejora de infraestructuras y servicios en Santa Úrsula

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, en una visita institucional al municipio - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife invierte más de siete millones de euros en diferentes actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras, los servicios y los espacios públicos de Santa Úrsula.

La presidenta, Rosa Dávila, ha visitado este martes el municipio junto al alcalde, Juan Acosta, para comprobar sobre el terreno el desarrollo de algunos de los principales proyectos y abordar las necesidades y prioridades de la localidad.

Rosa Dávila destacó que "Santa Úrsula es un municipio importante para el Cabildo y la apuesta se demuestra con hechos, se están movilizando más de siete millones de euros en actuaciones que mejoran servicios esenciales, recuperan espacios públicos y contribuyen a seguir avanzando en calidad de vida".

La presidenta incidió en que el objetivo es "acompañar" a Santa Úrsula en su crecimiento y hacerlo de la mano de su Ayuntamiento.

"La colaboración con el alcalde, Juan Acosta, nos permite conocer las prioridades del municipio y dirigir los recursos hacia proyectos que tengan un impacto directo en sus vecinos y vecinas", comentó.

Por su parte, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, valoró "el compromiso y la colaboración que mantiene el Cabildo con el municipio, que está permitiendo avanzar en actuaciones importantes y afrontar proyectos que responden a necesidades reales de Santa Úrsula y de sus barrios".

RECUPERACIÓN DEL PASEO PROCESIONAL

Uno de los puntos centrales de la visita fue el Paseo Procesional, una actuación que cuenta con una inversión adjudicada de 721.413,72 euros y que permitirá transformar uno de los espacios con mayor valor histórico y patrimonial del casco urbano.

La intervención se desarrolla entre la Iglesia de Santa Úrsula y el Cementerio Municipal, concretamente en la calle Alcalde Fernando Luis, antiguo camino procesional, con el objetivo de mejorar la calidad urbana, reforzar la accesibilidad y recuperar este espacio como punto de encuentro para la ciudadanía.

El proyecto contempla la renovación integral de una superficie aproximada de 1.650 metros cuadrados y responde a diferentes necesidades detectadas en la zona, como la existencia de aceras estrechas o inexistentes en algunos tramos, dificultades para las personas con movilidad reducida, problemas de accesibilidad a viviendas y equipamientos públicos y un espacio excesivamente condicionado por el tráfico y el estacionamiento, especialmente en el entorno del cementerio y del centro de salud, recoge una nota del Cabildo.

La remodelación permitirá crear un espacio urbano de plataforma única, más accesible, seguro y amable para el peatón, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad necesaria para los servicios esenciales del Centro de Salud y del Cementerio.

La actuación incluye nuevos pavimentos, mobiliario urbano, zonas ajardinadas, mejora del alumbrado y renovación de las infraestructuras urbanas.

El diseño preservará y pondrá en valor los elementos naturales existentes y la imagen del entorno histórico.

Juan Acosta destacó también que se siguen "dando pasos firmes" para transformar el municipio con actuaciones que no solo mejoran infraestructuras, sino que también ponen en valor los espacios que forman parte de la historia e identidad.

"El Paseo Procesional será un lugar más accesible, seguro y agradable para vecinos y visitantes, respetando siempre el carácter patrimonial de este entorno", comentó.

Rosa Dávila señaló que recuperar este espacio significa cuidar la identidad de Santa Úrsula y, al mismo tiempo, adaptarla a las necesidades actuales.

"Estamos hablando de hacer compatible la conservación de un entorno vinculado a la historia y las tradiciones del municipio con una mejora sustancial de la accesibilidad y de la calidad del espacio público", apuntó.

POLIDEPORTIVO EL CALVARIO

La visita incluyó también el Polideportivo de El Calvario, en el barrio de San Luis, donde se lleva a cabo una importante actuación de mejora y reacondicionamiento con una inversión de más de dos millones de euros, impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración del Cabildo.

La intervención permitirá transformar el complejo en un espacio destinado al deporte, el ocio y la convivencia para personas de todas las edades.

Las mejoras incluyen el reacondicionamiento del parque infantil, el techado de las canchas de pádel, una zona de estancia recreativa con mesas y la instalación de equipamiento de calistenia.

El complejo dispone además de un solar de aparcamiento situado frente a las instalaciones, facilitando el acceso y la movilidad en esta zona de San Luis.

Dávila destacó que actuar en los barrios es también construir una isla de Tenerife "más equilibrada".

"Queremos que las inversiones lleguen a todos los municipios y que se traduzcan en mejores instalaciones, servicios y oportunidades para las familias", insistió.

A estas actuaciones se suman otros proyectos en materia de saneamiento, carreteras, cultura y mejora de las infraestructuras municipales.

Entre ellos figura el saneamiento de La Bastona, la rehabilitación de la carretera insular TF-213 y la actuación prevista en el Cine Teatro Municipal, además de diferentes proyectos desarrollados conjuntamente con el Ayuntamiento.

"Los más de siete millones de euros que estamos movilizando son una muestra del compromiso del Cabildo con Santa Úrsula, pero nuestra apuesta no termina aquí. Vamos a seguir escuchando al Ayuntamiento, planificando nuevas actuaciones y trabajando para responder a las necesidades de este municipio", concluyó Rosa Dávila.