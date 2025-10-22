El Cabildo de Tenerife lamenta el fallecimiento del astrofísico y fundador del IAC Francisco Sánchez

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha lamentado este miércoles el fallecimiento del director fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el profesor Francisco Sánchez Martínez, a los 89 años de edad, en Madrid. Dávila ha recordado la importancia de su figura para las islas, ya que con su trabajo dio "un impulso extraordinario a la ciencia y la investigación astrofísica en España y en el mundo".

"Francisco Sánchez puso en valor el cielo de Canarias, y en especial el de Tenerife. Fue el creador y fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias, una de las personas que dio un impulso extraordinario a la ciencia y la investigación astrofísica en nuestro país y en el mundo", ha señalado Dávila antes de dar comienzo a la rueda de prensa por motivos de Consejo de Gobierno.

La presidenta insular ha dado así su pésame a familiares, amigos y a "todo aquellos que hoy son testigos de su legado" porque, ha continuado, "probablemente, sin su figura, no existiría el IAC".

"Fue un impulsor de los distitos Observatorios en Canarias, y hasta el último momento fue una persona que destacó por dar el testigo a otros investigadores en el campo, así como ofrecer un impulso a la investigación en nuestros centros, hoy referentes a nivel mundial", ha señalado.