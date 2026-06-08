El Cabildo de Tenerife lanza una campaña de prevención de adicciones

Presentación de la campaña de prevención de adicciones del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife presentó este lunes la Campaña Insular para la Prevención de las Adicciones, una iniciativa impulsada a través de la Consejería de Educación para la Prevención que busca sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados tanto a las adicciones con sustancia como a las adicciones de comportamiento, promoviendo hábitos de vida saludables y reforzando la prevención desde una perspectiva comunitaria e interinstitucional.

La presentación de la campaña contó con la participación del consejero delegado de Educación para la Prevención del Cabildo de Tenerife, Juan Manuel Acosta Méndez; el director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez-Pamo; la directora de Prevención de Proyecto Hombre, San Miguel Adicciones y ANTAD, Marianella Lorenzo; el gerente de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, Julio Brito; el vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Javier Rodríguez; la vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife, Rosa María García; la decana del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Linares; y la vocal de Adjuntos y Sustitutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Miriam Rodríguez.

La campaña constituye la segunda gran oleada de las acciones publicitarias preventivas que desarrolla el Cabildo durante el presente año, tras una primera fase centrada en la prevención de los trastornos de salud mental.

En esta ocasión, la institución responde directamente al incremento de la publicidad vinculada al consumo de alcohol, apuestas y otras conductas potencialmente adictivas mediante una estrategia inédita: ocupar los mismos espacios donde habitualmente se concentran los mensajes que normalizan el consumo para lanzar mensajes de prevención, reflexión y promoción de la salud.

Bajo el lema 'No sé, pero pesa', la campaña pone el foco en aquellas cargas emocionales que muchas personas experimentan sin llegar a identificarlas plenamente.

CONDUCTAS DE EVASIÓN

La ansiedad, la soledad, la frustración, la presión social, el estrés o el sufrimiento emocional forman parte de la vida cotidiana de miles de personas y, en ocasiones, pueden convertirse en el origen de conductas de evasión que terminan derivando en una adicción, recoge una nota del Cabildo.

Juan Acosta explicó que esta nueva campaña de prevención de adicciones "responde a una necesidad urgente", en un contexto de "crecimiento sostenido" de las adicciones.

"El número de instituciones que se han sumado a esta iniciativa a través de nuestra Consejería es, en sí mismo, un indicador de su relevancia. Visibilizar las adicciones es hoy más necesario que nunca, y para ello debemos ocupar los espacios públicos con mensajes preventivos. La primera oleada de esta campaña superó los 6,5 millones de impactos, alcanzando una cobertura del 77% de la población de Tenerife y llegando a más de 758.000 personas", comentó.

Por su parte, Fernando Gómez Pamo felicitó al Cabildo de Tenerife y a su Consejería Delegada de Educación para la Prevención por esta iniciativa, y expresó el "apoyo total" de la Dirección General a esta campaña.

En su opinión, "las adicciones son enfermedades crónicas que requieren ser visibilizadas y abordadas desde una perspectiva comunitaria, es imprescindible recuperar el diálogo colectivo en torno a ellas y esta campaña constituye un paso decisivo en esa dirección".

Marianella Lorenzo agradeció al Cabildo de Tenerife esta iniciativa y se suman con "plena convicción". "Es fundamental visibilizar las adicciones en toda su dimensión: no solo las relacionadas con sustancias, sino también las adicciones comportamentales. El tercer sector asume en esta campaña un papel activo y comprometido, porque sabemos que la prevención comunitaria es la herramienta más eficaz a nuestra disposición, indicó.

APOYO DE LA ULL

Julio Brito recordó que la Universidad y su Fundación General, a través del Proyecto FARO, tienen una vinculación directa con este tipo de campañas.

Javier Rodríguez, por su parte, indicó que "los datos son inequívocos: las adicciones comportamentales están creciendo de forma significativa, especialmente entre la población joven, esta campaña cumple una función esencial al visibilizar este tipo de situaciones, normalizando la conversación social en torno a ellas y facilitando que quienes las padecen puedan reconocerse e identificarse, el apoyo del Colegio de Médicos a esta iniciativa es incondicional".

Rosa María García incidió en que la enfermería desempeña un "papel fundamental "en la prevención y su nuestro colectivo se suma con "pleno compromiso" a esta campaña.

"Las enfermeras y enfermeros estamos en primera línea de atención a la ciudadanía, y ponemos esa cercanía al servicio de los objetivos preventivos que esta iniciativa persigue. Estamos a disposición del Cabildo para contribuir activamente en todo aquello que sea necesario", afirmó.

Carmen Linares destacó que "el lema de esta campaña nombra realidades dolorosas que existen en la isla, las autolesiones que se ocultan por miedo, el sufrimiento que no se habla, por eso visibilizar y concienciar es hoy más urgente que nunca, no se trata de juzgar, sino de construir una sociedad capaz de hablar sobre adicciones sin estigma, es necesario recordar que una parte significativa de las adicciones está estrechamente vinculada a problemas de salud mental, y que abordarlas requiere comprensión, no condena".

Miriam Rodríguez declaró que los farmacéuticos y farmacéuticas se unen a esra campaña como primera línea sanitaria de proximidad.

"Estamos preparados y comprometidos para participar activamente en la difusión de mensajes preventivos. Las farmacias de Tenerife serán un canal de transmisión de esta campaña, llevando sus contenidos directamente a la ciudadanía en el punto de atención más accesible del sistema sanitario", destacó.

'ME ENCANTA DESCONECTAR PARA NO ESCUCHARME'

La creatividad de la campaña se articula a través de mensajes tan reconocibles como 'Me encanta desconectar para no escucharme', una frase que interpela directamente a una realidad cada vez más presente en la sociedad: el uso del alcohol, las apuestas, las pantallas, las redes sociales u otras conductas compulsivas como mecanismos para evitar el malestar emocional.

Con el objetivo de maximizar su impacto y eficacia, la campaña ha sido diseñada a partir de una estrategia de comunicación segmentada que adapta los mensajes y canales a los distintos perfiles de población.

En el caso de los adolescentes y jóvenes, la campaña tendrá presencia en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube, además de soportes físicos como los vehículos de Titsa, marquesinas del tranvía y pantallas dinámicas ubicadas en hospitales y centros de atención especializada.

Las familias recibirán los mensajes preventivos a través de Facebook, emisoras de radio local, soportes de publicidad exterior, centros de salud, farmacias, vehículos de Titsa y pantallas digitales instaladas en hospitales y centros especializados.

Para la población adulta, la estrategia contempla acciones específicas en redes sociales, campañas SEM y Display, publicidad exterior y medios de comunicación locales.