Cabildo de Tenerife y Mercatenerife preparan un plan de contingencia ante emergencias

Mercatenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, junto a Mercatenerife (Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife), estudian la creación de un plan de contingencia para reforzar la coordinación y la respuesta entre entidades ante posibles emergencias en el marco del Plan de Emergencias Insular (PEIN).

En este caso, la central de abasto de productos alimentarios es considerada una infraestructura crítica, ya que su actividad y operatividad es una prioridad estratégica para el funcionamiento de de la isla y su economía.

Tal es así que su interrupción o destrucción provocaría un impacto grave en la seguridad nacional, la salud pública o el bienestar de los ciudadanos de la isla, resalta el Cabildo en una nota.

En un encuentro celebrado en el Cecopin entre la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, con miembros de la dirección de Mercatenerife, se expuso la necesidad de revisar protocolos, actualizar procedimientos dentro del PEIN, así como analizar posibles escenarios de actuación ante situaciones de riesgo que puedan afectar al suministro o a la operatividad del recinto.

Mercatenerife desempeña un papel esencial en la cadena logística y alimentaria de la isla, por lo que su consideración como infraestructura crítica implica la necesidad de mantener una coordinación permanente con las administraciones públicas.

Desde el Cabildo se subraya que garantizar su funcionamiento en cualquier circunstancia es una "prioridad estratégica".

OPERATIVIDAD

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explica que "Mercatenerife es una infraestructura crítica, ya que es indispensable para el funcionamiento de la sociedad tinerfeña y nuestra economía".

Así, señala que "su interrupción tendría un impacto grave en la salud pública y el bienestar de la ciudadanía, por lo que se tiene que garantizar su operatividad en cualquier circunstancia, así como su seguridad energética ante un eventual cero energético, que puede afectar al abasto de la isla si se prolonga en el tiempo, como ya ha pasado".

Por eso, apunta, "es una prioridad estratégica para este Cabildo y eso tiene que quedar reflejado en los protocolos, en cualquier caso, nos estamos dando pasos para adelantarnos a las afecciones que se pueden dar ante cualquier emergencia que pueda afectar a una infraestructura crítica como es Mercatenerife".

DIGITALIZACIÓN DE ALERTAS

Por su parte, el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, apunta que "el compromiso es seguir avanzando en la digitalización de las alertas y en la realización de simulacros conjuntos".

El objetivo final, a su juicio, "es fortalecer la resiliencia de Tenerife y asegurar que toda la población cuente con un suministro alimentario estable, incluso en las situaciones de emergencia más complejas".

Martín adelanta que "Mercatenerife tendrá su espacio en el ámbito de las mesas de Servicios Básicos en donde está representado el sector energético, el de distribución, servicios de agua y telecomunicaciones".

A su juicio, "es esencial sumar sectores estratégicos y el de la alimentación es prioritario para tener atendida a nuestra población en caso de una emergencia, nuestro objetivo final es que Tenerife sea una isla más segura".

El Cabildo insiste en que la colaboración con Mercatenerife permite reforzar la resiliencia insular, mejorar la anticipación ante posibles contingencias y asegurar que la población cuente con un suministro estable incluso en situaciones de emergencia.

Ambas entidades acordaron continuar con la actualización de los planes específicos, avanzar en la digitalización de los sistemas de alerta y programar nuevos encuentros técnicos durante los próximos meses para una integración en el sistema de Protección Civil.