El Cabildo de Tenerife moviliza 140 millones en 2026 para impulsar la I+D+i en la isla

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, en la presentación de la estrategia insular en I+D+i - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Área de Investigación, Innovación y Desarrollo, ha presentado este lunes su Estrategia de Inversión 2026, un plan que moviliza 140 millones de euros orientados a impulsar la I+D+i, fortalecer la economía del conocimiento y consolidar nuevos sectores estratégicos para el futuro de la isla.

La estrategia incorpora inversiones clave en conectividad digital, energías renovables, supercomputación e inteligencia artificial, biotecnología y salud, aeroespacial, transferencia de conocimiento, formación, volcanología, emprendimiento e infraestructuras científicas, con el objetivo de situar a Tenerife a la vanguardia de la innovación.

Para la presidenta Rosa Dávila, "Tenerife está dando un paso decisivo hacia un nuevo modelo económico, solo en la isla estamos creando el 70% de los empleos relacionados con la I+D+i y con esta estrategia de inversión en innovación, apostamos por sectores que generan oportunidades reales, empleo cualificado y bienestar para nuestra gente".

Estas inversiones, prosiguió, "no son solo cifras en un presupuesto, son infraestructuras que conectan islas, energías que garantizan un futuro sostenible, tecnologías que nos posicionan en la primera línea de la supercomputación y la investigación científica, y proyectos que despiertan vocaciones en nuestros jóvenes".

En esa línea apuntó que el "compromiso" de la corporación es "claro, diversificar la economía insular y preparar a Tenerife para los retos globales del siglo XXI, reforzando nuestra capacidad para competir, innovar y atraer talento".

Hoy, explicó, "presentamos una estrategia que pone a Tenerife en el mapa de la innovación internacional y nos permite mirar el futuro con confianza".

Por su parte, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, comentó que "esta estrategia es fruto del trabajo coordinado de un área que entiende la innovación como un pilar de desarrollo económico y social, Tenerife lidera actualmente más del 70% del empleo en I+D+i generado en Canarias, y este presupuesto consolida ese liderazgo".

Martín subrayó que el Cabildo apuesta por "proyectos transformadores" como un supercomputador para impulsar la inteligencia artificial, una red de conectividad que "enlaza" con África y con el mundo, un programa aeroespacial propio que posiciona a Tenerife en la industria del espacio, y nuevas capacidades en biotecnología, salud y energías renovables.

"Innovamos para diversificar, para crear nuevos nichos productivos y para atraer proyectos empresariales de alto valor añadido. Hoy presentamos una hoja de ruta ambiciosa, realista y necesaria para asegurar el bienestar de las futuras generaciones", comentó.

Concretamente, el plan se enmarca en tres ejes estratégicos: diversificar la economía insular para reducir la dependencia de sectores tradicionales, aumentar la productividad y competitividad del tejido empresarial y retener y atraer talento mediante la creación de empleo cualificado.