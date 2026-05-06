El Cabildo de Tenerife muestra su repulsa por el asesinato machista de una mujer en Santa Úrsula

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero de Cultura, José Carlos Acha, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha condenado este miércoles el asesinato machista ocurrido la pasada madrugada en el municipio de Santa Úrsula, una "lacra" que sigue "arrebatando la vida de mujeres y destruyendo familias".

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, la presidenta insular, Rosa Dávila, ha trasladado todo "el cariño, solidaridad y apoyo" a la familia y entorno de la víctima, especialmente a su madre, que permanece ingresada en el Hospital por los hechos ocurridos, y a quien le ha deseado "una "pronta y completa" recuperación.

"Reitero mi compromiso en la lucha contra cualquier forma de violencia machista, una lacra que no podemos permitir que siga arrebatando la vida de mujeres y destruyendo familias. Debemos continuar trabajando unidas desde las instituciones como sociedad para erradicar la violencia de género y proteger a las víctimas", ha añadido.