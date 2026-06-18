El Cabildo de Tenerife niega que se tramite un parque temático de olas artificiales en Granadilla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha negado este jueves que en la corporación se tramite la construcción de un parque temático de olas artificiales en el municipio de Granadilla, tal y como ha denunciado estos días la plataforma 'Canarias Tiene un Límite'.

"A día de hoy, no consta en esta administración ningún expediente o solicitud relacionado con un espacio de estas características. Esta institución continuará actuando con transparencia, sometiendo cualquier iniciativa que pudiera presentarse en el futuro a los procedimientos legales y a los informes técnicos y ambientales que correspondan", recoge un comunicado de la corporación.

Los ecologistas han advertido de que el proyecto, ya rechazado en otras zonas del país como Barcelona y San Sebastián, se ubicaría --según su versión-- en el frente de la playa de La Tejita y sobre suelo agrícola.