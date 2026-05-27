El Cabildo de Tenerife no ve "incompatibilidad" entre la celebración de La Candelaria y el 'Día de Tenerife'

Archivo - Procesión de la Virgen de Candelaria como motivo de la festividad del 15 de agosto, Día de la Patrona de Canarias - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), ha afirmado este miércoles que no hay ninguna "incompatibilidad" entre la celebración de la festividad de La Candelaria y el 'Día de Tenerife', que desde este año coinciden el 2 febrero.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha mostrado su "respeto" a quienes "puedan discrepar" de la propuesta institucional del Cabildo --por ahora el Ayuntamiento de Candelaria y una plataforma cívica-- pero ha insistido en que "no es excluyente" realizar la celebración religiosa con otra de "encuentro y orgullo para todos los tinerfeños".

El vicepresidente segundo, José Miguel Ruano (CC) ha comentado que se trata de abrir una polémica "que no existe", subrayando que no conocen a la plataforma cívica que ha lanzado una recogida de firmas y que el 2 de febrero como día festivo se aplica desde 2005 cuando el Gobierno canario decidió que uno de los festivos autonómicos fuera propuesto a iniciativa de los cabildos insulares.

No obstante, ha indicado que es un asunto que no está "absolutamente cerrado" si bien sí defiende que haya un "acto de reconocimiento" a los tinerfeños y las tinerfeñas que resulta "idóneo" que se haga el 2 de febrero por su carácter festivo y que además, se celebra ya al final de la jornada.

Ha dejado la puerta abierta a "hablar" ya que el equipo de Gobierno ha demostrado "talante", al tiempo que ha mostrado su apoyo a la festividad religiosa.

"La parte litúrgica y religiosa nosotros no sólo la compartimos, sino formamos parte de ello, estamos presentes en todos esos actos religiosos que se organizan y lo vamos a seguir haciendo", ha señalado.