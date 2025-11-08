El Cabildo de Tenerife ofrece este noviembre a jóvenes una formación gratuita de iniciación a la improvisación teatral - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Juventud y Formación, ofrecerá el próximo 15 de noviembre un taller gratuito de iniciación a la improvisación teatral, dirigido a jóvenes de entre 12 y 35 años.

La formación se celebrará, a partir de las 17:00 horas, en el Centro de Información Juvenil (CIJ) de Santa Cruz de Tenerife, como parte de la programación del IV Festival Canarias Improvisa, según ha agregado el Cabildo una nota.

Serafín Mesa, consejero de Juventud y Formación del Cabildo, ha señalado que este taller "es una forma extraordinaria" de poner en práctica habilidades clave como la comunicación, la confianza o el trabajo en equipo, estimulando la creatividad y mejorando la capacidad de enfrentarse a nuevos retos.

"El Cabildo trabaja para acercar el arte a las nuevas generaciones, a través de una agenda diversa y accesible, que promueva su formación y aprendizaje y que fortalezca, también, el tejido cultural de las islas", ha añadido.

SOBRE EL PROGRAMA

El taller, subvencionado por el Cabildo, se enmarca en el programa Tenerife Joven y Educa, cuenta con plazas limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de Tenerife Joven y Educa.

El Festival Canarias Improvisa, organizado por Imprudentes Teatro, celebra en 2025 su cuarta edición con una programación que combina espectáculos, talleres y experiencias participativas en La Laguna, Tacoronte y Vilaflor de Chasna. Considerado un referente en las Islas, explica el Cabildo, el festival impulsa una propuesta escénica interactiva, sostenible y cercana al público, donde la creatividad se construye "en directo".