El Cabildo de Tenerife organiza actividades en varios municipios de la isla para conmemorar el 'Mes del Orgullo LGTBIQ+'

Presentación de actividades del 'Mes del Orgullo LGTBIQ+' en el Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, ha organizado un amplio programa de actividades con motivo de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQA+, bajo el lema 'Orgullo diverso, voces compartidas', con el objetivo de promover la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos de todas las personas.

La programación se desarrollará a lo largo del mes de junio en distintos municipios de la isla e incluye exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones literarias, acciones de sensibilización y actos institucionales que buscan visibilizar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, así como fomentar una sociedad más inclusiva y libre de discriminación.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca en una nota que "el 'Orgullo' es una oportunidad para reivindicar derechos, celebrar la diversidad y recordar que las instituciones tienen la responsabilidad de seguir construyendo una sociedad más justa e igualitaria para todas las personas".

Asimismo, señala que "Tenerife es una isla comprometida con la igualdad y el respeto, y este programa refleja la voluntad del Cabildo de seguir impulsando espacios seguros, inclusivos y abiertos a toda la ciudadanía".

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, explica que se ha diseñado una programación "diversa, participativa y descentralizada que llegará a distintos puntos de la isla para acercar el mensaje de respeto, convivencia y reconocimiento de la diversidad".

León añade que "cada una de estas actividades constituye una herramienta para sensibilizar, generar reflexión y avanzar hacia una sociedad donde todas las personas puedan vivir con libertad y sin discriminación".

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares, mostró su satisfacción por la iniciativa y advirtió de que "no se debe dar un paso atrás en ningún aspecto que pueda provocar que se recorten derechos, es importante seguir implicándose desde la municipalidad y desde todos los niveles".

Entre las actividades previstas figura el proyecto 'Orgullo en el Centro Penitenciario', que se desarrollará del 3 al 27 de junio en el Centro Penitenciario Tenerife II mediante actividades lúdicas, culturales y de sensibilización.

EXPOSICIÓN

Asimismo, la exposición 'Geografía de las Resistencias LGTBIQ+ en Canarias' podrá visitarse del 8 al 22 de junio en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz y posteriormente, del 22 de junio al 3 de julio, en el Hall del Cabildo de Tenerife.

La programación incluye también la proyección y coloquio del documental 'Triángulos Rosas', que recorrerá los municipios de Guía de Isora, La Orotava, Tegueste y Tacoronte, así como la presentación del libro 'Más allá de la noche. Vampis Club', prevista para el 17 de junio en el Salón Noble del Cabildo de Tenerife.

Entre los actos culturales más destacados se encuentra la representación de la obra 'A Drag is Born', de Edu Díaz, junto a la actuación de la Coral Arcoíris Tenerife, que tendrá lugar el 19 de junio en el Auditorio de Tenerife.

Además, la exposición 'Memoria Trans' podrá visitarse del 22 al 30 de junio en el Mercado Municipal de Puerto de la Cruz.

La programación institucional contempla también la lectura del manifiesto del 'Día del Orgullo LGBTIQA+' el 25 de junio en el Cabildo de Tenerife, así como la lectura del manifiesto elaborado por la Red Asterisco el 26 de junio en la Plaza del Adelantado de La Laguna.

Las actividades concluirán con dos grandes citas culturales y festivas: 'The House of Show', el 26 de junio en el Teatro Leal, y 'Festivalullo 2026', que se celebrará el 27 de junio en la Plaza del Ayuntamiento de La Orotava, con actuaciones musicales, espectáculos drag y diversas propuestas artísticas.