El Cabildo de Tenerife pone en marcha el Centro de Día El Cardonal, en La Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife cuenta desde este viernes con un nuevo centro de día en El Cardonal, en el municipio de La Laguna, que dará servicio a 30 personas mayores de la zona, con el objetivo de promover el bienestar integral de las personas mayores, fomentando su autonomía, participación activa, inclusión social y calidad de vida.

El nuevo espacio ha sido configurado con la financiación del Cabildo, la cesión de un local por parte del Ayuntamiento de La Laguna, y la gestión de la Fundación Buen Samaritano. "La colaboración entre estos tres organismos ha dado como resultado la habilitación de un recurso que atiende a personas mayores en situación de vulnerabilidad", ha destacado la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, en una nota.

Por su parte, la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, María Cruz, ha valorado el "acierto" del proyecto que la Fundación Buen Samaritano realiza con el colectivo de mayores y la "oportunidad" que supone contar con este nuevo centro en La Laguna.

"Creemos que sin duda vendrá a reforzar el trabajo de atención a las personas de edad que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento, con programas de integración, ocio activo y atención personalizada, por lo que estimamos conveniente colaborar con esta labor poniendo a su disposición este local municipal para el desarrollo de sus actividades", ha añadido.

El Padre Pepe, responsable de la Fundación Buena Samaritano, ha recalcado el objetivo de este proyecto, centrándose en ejes estratégicos como la prevención de la exclusión, el envejecimiento activo y la colaboración público-privada, que permite cubrir demandas sociales en zonas con déficit de plazas públicas.