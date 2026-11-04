El Cabildo de Tenerife prevé movilizar hasta 1300 viviendas en la isla antes de culminar el presente mandato

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife prevé movilizar unos 700 inmuebles durante el próximo ejercicio 2027, con la posibilidad de así alcanzar las 1.300 viviendas movilizadas durante el mandato con las medidas emprendidas por la corporación insular y la inversión prevista para la próxima anualidad en el área, que alcanzará los 36,2 millones.

Así lo ha avanzado el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, este miércoles, acompañado de la presidenta Rosa Dávila, durante la presentación de los presupuestos 2027 del Cabildo tinerfeño, unas cuentas "expansivas" que se elevarán a los 1412 millones y con el objetivo de entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

En vivienda, el área con mayor inversión prevista, la corporación insular prevé dar continuidad al trabajo empredendido en este mandato. Asimismo, se prevé aumentar la inversión en un 137,6% más respecto a 2026, creciendo hasta los 36 millones de euros.

"Más del doble de los recursos para seguir impulsando vivienda pública a través de los diferentes programas", ha celebrado el vicepresidente, que ha destacado la "prioridad" del Gobierno insular para esta emergencia habitacional, con hasta 35 millones consignados para construir vivienda protegida, creciendo un 154% respecto a 2026, para respaldar las 257 viviendas protegidas ahora en construcción.

La inversión también haría frente a la articulación de hasta 8 nuevos convenios para seguir construyendo vivienda pública en la isla, así como la formalización de un nuevo convenio junto al ICAVI.

"De cada 10 euros del área (de Cooperación Municipal y Vivienda), siete se destinan a la vivienda", ha destacado Afonso, que ha puntualizado la inversión que se destinará a la rehabilitación de vivienda, un total de 950.000 euros, así como los 500.000 euros orientados al programa Base 25 de Cáritas frente al sinhogarismo.

SOBRE EL PRESUPUESTO

El Cabildo de Tenerife contará en 2027 con un presupuesto consolidado de 1.377 millones de euros, un 7,7% más que en 2026. Además, se añade un refuerzo inversor de 35 millones de euros, por lo que las cuentas ascienden a 1.412 millones de euros para la isla de Tenerife, un 30,3% más que en el 2023.

Los presupuestos de 2027 distribuyen los recursos insulares entre las principales áreas de actuación, con especial peso en la atención a las necesidades de la ciudadanía y, al mismo tiempo, para inversiones en infraestructuras, en acciones para la movilidad sostenible, la protección del patrimonio natural y cultural y diversificar la economía de la Isla.

La planificación se articula en torno a tres grandes protagonistas que son las personas, el territorio y la movilidad. Así, recoge 450 millones de euros para las políticas sociales y el apoyo a las familias, que se incrementa en un 11,8%; 236 millones para el cuidado del territorio que sube un 9% y 236 millones para movilidad sostenible e infraestructuras viarias con un incremento del 7,4%.

A estas prioridades se suman 225 millones de euros para dinamización económica y diversificación, una política que crece un 12,3% respecto al ejercicio anterior.