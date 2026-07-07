El Cabildo de Tenerife prohíbe la estancia en áreas recreativas y zonas de acampada ante el riesgo de incendio forestal

Archivo - Prohibido hacer fuego en áreas recreativas de Tenerife desde este lunes por el riesgo de incendio forestal - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes medidas de grado 2 para la prevención de incendios forestales ante las circunstancias meteorológicas en las que se prevén temperaturas de hasta 37,3 grados centígrados (ºC), especialmente en la vertiente sur y en El Rosario.

De esta forma, se prohíbe la estancia en las áreas recreativas y en las zonas de acampada, así como la circulación de vehículos a motor en la red de pistas forestales, entre otras actividades, según detalla el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha alertado de la situación meteorológica y ha invitado a la población a seguir las instrucciones de las autoridades, explicando que "las altas temperaturas suponen un riesgo de incendio forestal alto".

"Hemos subido el nivel de las medidas para evitar el tránsito y estancia de las personas por el monte y minimizar los riesgos de que se pueda producir algún conato. Tenemos que tomar medidas que garanticen la seguridad de las personas y del medio natural", ha añadido.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado que ante la previsión de temperaturas de hasta 37 grados, la activación de las medidas de grado 2 es "una acción preventiva esencia"l para proteger el monte, ya que el objetivo es evitar cualquier conato que pueda poner en riesgo la seguridad del medio natural en un momento de vulnerabilidad por la climatología adversa.

"Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para que se suspendan todos los aprovechamientos forestales y el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como desbrozadoras o equipos de soldadura", ha aseverado.

PROHIBIDO HACER FUEGO

Se mantiene la prohibición de hacer fuego en exteriores, ya sean barbacoas, hogueras, fogones cocinas de gas, y se suspenden los aprovechamientos forestales y el uso de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas. A ello se suma la suspensión de actividades en el monte, así como la prohibición de fumar en senderos y miradores de la isla.

Además, se prohíbe el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo y continúa la prohibición de fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

Las medidas de grado 2 prohíben la circulación de vehículos de motor en red de pistas forestales con finalidad recreativa y la estancia en las áreas recreativas, zonas de acampada y campamentos. Tampoco se permiten los eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales y campo a través. Además, se han suspendido cualquier actividad cinegética.

Desde el Cabildo se insta a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que incluyen beber abundante agua (incluso si no se tiene sed) para evitar la deshidratación, usar protector solar, gafas de sol y ropa ligera y de colores claros, refugiarse en lugares de sombra y limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En cuanto al cuidado de las personas vulnerables, se recomienda prestar especial atención a los niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas, que son más susceptibles a los efectos del calor extremo