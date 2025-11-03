El Cabildo de Tenerife prohíbe las quemas en el monte ante la prealerta por riesgo de incendio forestal

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha decidido prohibir la quema en el monte ante la prealerta por riesgo de incendio forestal decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Además, la corporación insular recomienda que se extremen las precauciones en las áreas recreativas y exteriores --ya sean barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas-- así como la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas (desbrozadoras, equipos de soldadura, máquinas que provoquen chispas o radiales de corte) y el uso de cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

La corporación recuerda igualmente que está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

En cuanto a la población, se recomienda no acceder ni permanecer en las zonas forestales, extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios y tomar medidas de autoprotección frente a las altas temperaturas.