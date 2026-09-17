El Cabildo de Tenerife promueve el emprendimiento y el desarrollo de la 'economía azul' con 'BlueUp'

Presentación del programa 'BlueUp' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT), junto al Clúster Canario de Transporte y Logística y Factoría de Cohesión, impulsan la novena edición de 'BlueUp', un programa de innovación y emprendimiento orientado a transformar retos vinculados a la 'economía azul' en proyectos innovadores con potencial de desarrollo e impacto.

La iniciativa reunirá a participantes de perfiles diversos vinculados a ámbitos como la 'economía azul' y las ciencias del mar, la ingeniería y la tecnología, la inteligencia artificial y el análisis de datos, la economía y los negocios, el diseño o la comunicación.

A través de equipos multidisciplinares y con el acompañamiento de mentores especializados, trabajarán para convertir ideas y retos reales en soluciones con posibilidades de aplicación.

Para el consejero de Innovación, Juan José Martínez, esta propuesta incluye a las inquietudes de los jóvenes dentro del sector de la Economía azul relacionándolo con el desarrollo multidisciplinar y nuevos retos.

El objetivo es que 'BlueUp' se siga consolidando en la creación posterior de startups y que a su vez nutran al parque científico de empresas innovadoras jóvenes y con proyección.

Por su parte, la gerente de PCTT, Olga Martín, añadió que la cultura del emprendimiento dentro de este sector consolida la creación de talento innovador de Tenerife.

Lo que se intenta desde el parque científico y tecnológico es tocar todos los ejes que permita a empresarios, clusters y nuevos proyectos, adquirir capacidades de de desarrollo real y puesta en marcha de nuevas oportunidades, recoge una nota del Cabildo.

Los participantes trabajarán en equipos multidisciplinares y contarán con formación, talleres especializados y mentorías para avanzar desde la identificación de oportunidades y la generación de ideas hasta el diseño de modelos de negocio, el prototipado, la validación y la presentación de sus proyectos.

Alberto Dieter, CEO de Factoría de Cohesión asegura que en esta nueva edición estará centrada en desarrollo tecnológico que resulte de interés para el sector empresarial en ideas clave como la IA y con mentores de categoría y nivel internacional, expertos en educación biología marina o ingenieros electrónicos.

El programa centra su acción en cinco sectores estratégicos de la economía azul: biotecnología marina, energías renovables oceánicas, puertos inteligentes, cohesión ciudad-puerto y turismo costero sostenible.

El programa culminará en Tenerife, tras dos jornadas previas de trabajo en Fuerteventura y Gran Canaria destinadas a la generación y maduración de ideas y al diseño de los modelos de negocio.

Tras estas fases previas, Tenerife acogerá del 23 al 25 de septiembre la etapa central y final del itinerario, en la que los equipos convertirán las ideas trabajadas en proyectos más maduros y soluciones tangibles.

Durante estas jornadas se abordarán herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la innovación y validación de ideas, técnicas de prototipado, storytelling, comunicación y preparación del pitch.

El programa incluye además un sprint intensivo de prototipado, orientado a que los equipos conviertan sus propuestas en soluciones tangibles.

Finalizará el 25 de septiembre en la sala multipropósito del edificio IACTEC, de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife con la presentación de los proyectos finales ante un jurado multidisciplinar y la entrega de premios, convirtiendo a la isla en el escenario de cierre del proceso de innovación y desarrollo de las propuestas.

Posteriormente, 'BlueUp' desarrollará en Lanzarote la denominada 'Brigada Azul', una acción de carácter ambiental.

TALENTO MULTIDISCIPLINAR PARA LA ECONOMÍA AZUL

Uno de los elementos diferenciales de 'BlueUp' es la combinación de perfiles y conocimientos.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en innovar y desarrollar proyectos con impacto, desde especialistas en medio marino, sostenibilidad y turismo azul hasta perfiles tecnológicos, digitales, empresariales y creativos.

De esta manera, 'BlueUp' fomenta la creación de equipos capaces de abordar los desafíos de la Economía Azul desde diferentes perspectivas y combinar conocimiento científico y técnico, herramientas digitales, creatividad y visión empresarial.

Los proyectos serán evaluados por un jurado multidisciplinar atendiendo a criterios como su impacto en la Economía Azul, viabilidad, grado de desarrollo, originalidad y sostenibilidad, reconociendo las propuestas con mayor potencial.