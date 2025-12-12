El Cabildo de Tenerife promueve el espectáculo 'Ilusiones de Navidad-Estrella de Invierno'

Presentación en el Cabildo de Tenerife del espectáculo 'Ilusiones de Navidad-Estrella de Invierno' - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Cabildo de Tenerife se transformará en un espacio mágico con el espectáculo y propuesta cultural 'Ilusiones de Navidad-Estrella de Invierno', que será inaugurado el próximo 19 de diciembre a las 20.00 horas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, explicó en su presentación que este año "el Cabildo se convertirá en un lienzo gigante para este evento de gran formato, aprovechando su arquitectura para crear una experiencia inmersiva a través de videomapping 3D, iluminación LED, láseres y efectos especiales".

Así, dijo que es "una propuesta estética que combina tradición navideña y tecnología" y llevará a los asistentes a un viaje mágico por los Reinos de la Navidad: el Recuerdo, el Asombro, la Tradición y los Sueños.

Asimismo, enfatizó que Cabildo de Tenerife reafirma, "una vez más, su compromiso con la cultura y el arte, brindando a los ciudadanos y a los visitantes la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de calidad que no solo enriquecerá las fiestas, sino que también impulsará la visibilidad del talento local, consolidando a las islas como un referente de creatividad y excelencia".

El director Enrique Camacho, de Encaro Factory, destacó que "se trata de un espectáculo 100% original creado para el Cabildo, con una música elaborada especialmente para el mismo y, por tanto, una producción 100% canaria".

El apartado musical y vocal cuenta con un elenco canario de primer nivel, cuidadosamente seleccionado para garantizar tanto la excelencia artística como la cercanía cultural con el público de Tenerife.

No en vano, se contará con las voces de Alexis Hernández, Jadel, Mel Ömana, Miriam Reyes y Árgel Campos, recoge una nota del Cabildo.

Este espectáculo es una continuación del éxito alcanzado con 'Brillantina en Navidad' el año pasado, promete ser una "experiencia navideña inolvidable, cargada de emoción, tecnología avanzada y un fuerte compromiso con el talento local", resaltan desde la corporación local.

EXPERIENCIA INCLUSIVA

'Estrella de Invierno' no solo se centra en la parte visual y tecnológica, sino que también se ha diseñado para ser una experiencia inclusiva y accesible para todas las edades.

Cada componente del espectáculo, desde la música hasta la escenografía, está pensado para involucrar a todo el público, según explicaron el escenógrafo Carlos Santos, y Juanjo Beloqui, diseñador de iluminación y coordinación mapping, quien apuntó que se contará con infografías para crear mundos virtuales "todo modelado y animado a mano".

Respecto a la iluminación, será de tal manera que el público esté integrado y sentir que está dentro de la escena.

Además de su valor cultural, 'Estrella de Invierno' tiene un impacto positivo en la economía local.

La realización de este evento ha permitido la creación de hasta 100 puestos de trabajo directos e indirectos en áreas como sonido, iluminación, escenografía y producción.

El espectáculo se desarrollará desde el 19 de diciembre al 4 de enero, excepto los días 24 y 31 de diciembre, con tres pases diarios a las 19.00, 20.00 y 20.45 horas, gratuitos y con una duración de 13 minutos.