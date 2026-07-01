El Cabildo de Tenerife prorroga la renovación de las oficinas de turismo hasta 2031, con una inversión de 3,6 millones

Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la prórroga del programa 'Renovación de las Oficinas de Información Turística (OITs) incluidas en la Red INFOTEN' para el periodo 2027-2031, una iniciativa que permitirá continuar modernizando la red de oficinas de turismo de la isla con el objetivo de convertirlas en espacios innovadores, experienciales y adaptados a las nuevas demandas del visitante.

La prórroga contempla una inversión global de 3,6 millones de euros, de los que el Cabildo de Tenerife aportará 2,52 millones de euros y los ayuntamientos participantes financiarán los 1,08 millones de euros restantes.

La Red INFOTEN, coordinada por la empresa pública Turismo de Tenerife, está integrada actualmente por 36 oficinas de información turística, a las que se sumarán próximamente otras siete, alcanzando un total de 43 dependencias distribuidas por toda la isla.

El programa permitirá continuar con la renovación arquitectónica, el rediseño interior y la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas en estos espacios, siguiendo el manual de estilo impulsado por Turismo de Tenerife.

El objetivo es que "las oficinas dejen de ser únicamente puntos de información para convertirse en auténticos centros de visitantes, capaces de ofrecer una experiencia más atractiva, personalizada e inmersiva desde el primer contacto con el destino", señala el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso.

En esa línea, manifiesta que "la primera impresión que recibe quien visita Tenerife es determinante y queremos que esté a la altura de un destino turístico de referencia internacional, las oficinas de información turística son nuestra carta de presentación y deben transmitir innovación, calidad y la identidad de la isla desde el primer momento".

Afonso señala igualmente que esta prórroga "reafirma el compromiso" del Cabildo con la mejora continua de la experiencia del visitante y con un modelo turístico basado en la excelencia.

"Estamos transformando estos espacios en centros modernos, accesibles y tecnológicos que no solo informan, sino que inspiran al visitante a descubrir Tenerife de una forma más completa y enriquecedora", comenta.

Asimismo, el vicepresidente insular subraya el valor de la colaboración institucional para desarrollar este proyecto.

"La implicación de los ayuntamientos demuestra que compartimos una misma visión sobre la importancia de seguir elevando la calidad de los servicios turísticos. La cooperación entre administraciones nos permite ofrecer una red homogénea y de alto nivel en toda la isla", apunta.

Con esta nueva prórroga, el Cabildo de Tenerife consolida una de las actuaciones estratégicas para fortalecer la competitividad del destino, mejorando la imagen, funcionalidad y capacidad de atención de la Red INFOTEN, adaptándola a las nuevas expectativas de los visitantes y a los retos del turismo del futuro.