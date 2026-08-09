El Cabildo de Tenerife rebaja las restricciones para la prevención de incendios forestales, excepto en el sur

Reunión CECOPIN del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha desescalado desde este domingo las medidas extraordinarias preventivas a prealerta para la prevención de incendios forestales en la isla, excepto la zona sur que queda en alerta con medidas de grado 1, en consonancia con la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias.

Asimismo, se retira el sistema dinámico de control y regulación de accesos a Masca, en el Parque Rural de Teno, puesto en marcha el pasado 30 de julio con el objetivo de reforzar la seguridad, proteger el espacio natural y asegurar la capacidad de respuesta en situaciones de riesgo de protección civil.

La resolución, adoptada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha entrado en vigor este domingo, a partir de las 08.00 horas, hasta la finalización de la situación de alerta.

En una nota, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que, dada la situación cambiante de la meteorología, se ha decidido estar en situación de prealerta en prevención de incendios en la isla, menos en la zona Sur, donde se ha decidido permanecer en situación de alerta. "La evolución de las condiciones meteorológicas obliga a mantener la atención y a actuar con responsabilidad", ha advertido.

Ha apelado a la ciudadanía "a que extreme las precauciones y contribuya a preservar el patrimonio natural, especialmente en estos días en los que las condiciones pueden favorecer la propagación de cualquier incendio".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha instado a mantener la prudencia y extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda inducir u originar un incendio, especialmente en el medio natural. "La prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar situaciones que puedan poner en peligro nuestros montes, a la población y a los equipos de emergencia".

RESTRICCIONES Solo en prealerta o Grado 0 queda prohibida la quema de restos vegetales agrícolas y forestales, permitiéndose el resto de actividades sin restricciones, aunque con recomendación, que no prohibición, de medidas de grado 1 por precaución.

Entre las principales restricciones que se activan con el nivel de Grado 1 o alerta para el Sur, queda prohibido encender fuego en exteriores, incluyendo hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas. Asimismo, se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en zonas de riesgo.

También quedan suspendidas las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas.

No obstante, sí se permite el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras, la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, así como la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales, aunque desde el Cabildo se insiste en extremar la prudencia y limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo.