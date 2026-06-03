El Cabildo de Tenerife recaba datos sobre la pasarela del Padre Anchieta aunque constata ya "mayor fluidez"

Pasarela peatonal del Padre Anchieta - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife está en proceso de recabar datos, tanto de los sistemas de seguimiento de las guaguas como del propio centro de carreteras, del paso de los vehículos por la rotonda del Padre Anchieta una vez se abrió al público la pasarela peatonal.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que presentarán los datos dentro de unas dos semanas si bien ha indicado que ya se nota "mayor fluidez" y en el caso de los conductores que vienen por la TF-5 se observa una reducción de tiempos "notable".

No obstante, ha aclarado que también se trata de una época de menor tráfico dado que la actividad universitaria se ha reducido y no está operativa a "hora punta" por lo que habrá que esperar hasta el comienzo de las clases después del verano para tener una visión lo más aproximada a la realidad.