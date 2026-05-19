Cabildo de Tenerife recibe un reconocimiento estatal por la labor sanitaria de la Unidad de Violencia de Género del IASS

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero (i) en la entrega de un premio a la unidad de violencia de género del IASS - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha sido distinguido este martes en Madrid durante el acto de entrega de la 'X Edición del Concurso de Buenas Prácticas Locales contra la violencia sobre las mujeres', una convocatoria impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

El reconocimiento pone en valor el trabajo desarrollado por la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS junto a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife para reforzar la detección precoz, la formación especializada y la coordinación entre recursos sanitarios y de atención especializada.

La iniciativa, reconocida en el Área 4 de la convocatoria --centrada en la formación de profesionales--, comenzó en 2024 y se ha consolidado como una línea estable de colaboración institucional entre el ámbito sanitario y los servicios especializados de atención a las víctimas.

La consejera de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana del Cabildo de Tenerife y presidenta del IASS, Águeda Fumero, destacó que este reconocimiento "supone un respaldo a una forma de trabajo basada en la coordinación, el trabajo en red y la implicación conjunta de las instituciones y de los equipos profesionales".

Fumero señaló además que "la capacitación constante de los y las profesionales que están en primera línea resulta fundamental para detectar de forma temprana situaciones de violencia de género y activar respuestas coordinadas desde el primer momento".

Asimismo, subrayó la importancia de seguir fortaleciendo una atención integral "basada no solo en la intervención clínica, sino también en la escucha activa, el acompañamiento y la cercanía".

La consejera quiso además reconocer "el trabajo y la implicación del equipo técnico de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del IASS", así como la colaboración y participación de los equipos sanitarios que forman parte de esta línea de trabajo conjunta.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y ALCANCE INSULAR

El proyecto parte del papel estratégico que desempeñan los equipos de Atención Primaria en la detección y primera atención ante situaciones de violencia de género, debido a la accesibilidad de los servicios sanitarios, el contacto continuado con las pacientes y la relación de confianza que se genera durante el proceso asistencial.

La metodología combinó formación práctica, análisis de casos y trabajo directo en los propios centros sanitarios, favoreciendo el intercambio de experiencias entre profesionales y facilitando la participación de los equipos mediante el desplazamiento del personal formador a cada servicio.

Desde el inicio del proyecto en 2024 han participado 1.558 profesionales de distintos ámbitos sanitarios y sociosanitarios.

En total, se realizaron 46 acciones formativas distribuidas en 33 Zonas de Salud, tres Servicios de Urgencias y dos equipos de Enfermería de Enlace y Trabajo Social.

La iniciativa alcanzó a 26 de los 31 municipios de Tenerife, lo que supone una cobertura del 84% del territorio insular.

Las formaciones abordaron herramientas para la detección precoz, la atención inicial, la coordinación con la Red Insular de Atención Especializada y la derivación a recursos especializados.

EVALUACIÓN Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO

En total se cumplimentaron 612 cuestionarios de valoración, reflejando una elevada satisfacción con la acción formativa y con la aplicabilidad práctica de los contenidos en el contexto profesional.

La memoria anual destaca además la buena acogida del proyecto por parte de los equipos sanitarios y el fortalecimiento del trabajo en red entre recursos sanitarios y especializados, favoreciendo respuestas más integrales y adaptadas a las necesidades de las víctimas.

Como líneas de continuidad, el proyecto prevé ampliar la cobertura de los Servicios de Urgencias, incorporar nuevos perfiles profesionales --como matronas y cuidadoras-- y desarrollar nuevas acciones centradas en el abordaje práctico de la interseccionalidad.

Además, esta estrategia se vinculará con el Plan Insular de Atención Integral a las Personas Mayores de Tenerife, Islénior, reforzando la identificación y el acompañamiento a mujeres mayores víctimas de violencia de género desde una perspectiva comunitaria y de coordinación interinstitucional