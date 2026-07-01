El Cabildo de Tenerife recuerda que la retirada del Monumento a Franco es "competencia exclusiva" del Ayuntamiento

Archivo - El vicepresidente Lope Afonso, y vicepresidente segundo José Miguel Ruano, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha señalado este miércoles que es al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quien tiene la "responsabilidad exclusiva" en la retirada del Monumento a Franco, ubicado en la confluencia entre las Ramblas y la avenida Anaga de la capital tinerfeña.

Así lo ha defendido el vicepresidente segundo, José Miguel Ruano, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, en respuesta a una pregunta de los periodistas sobre la reciente orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la retirada de la escultura.

"Nosotros, como Cabildo, ya hemos terminado el impulso al expediente BIC solicitado por el Juzgado de lo Contencioso nº3", ha defendido Ruano en apelación a un procedimiento que ha culminado con el rechazo de la declaración BIC por parte del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.

Ahora, ha continuado, es "responsabilidad exclusiva" del Ayuntamiento de Santa Cruz decidir sobre el futuro de la escultura, tanto si considera que tiene un valor patrimonial como si espera a que el Gobierno de Canarias apruebe el catálogo de vestigios franquistas. "Es responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento. No creo que el Ministerio, en el marco de la ley, pueda hacer más allá que instar a ejecutar su retirada", ha dicho.