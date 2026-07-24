El Cabildo de Tenerife regulará los accesos al Parque Rural de Teno en caso de alertas y emergencias

Carretera de acceso a Masca - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y la Consejería de Movilidad, activará una regulación del tráfico en los acceso al Parque Rural de Teno por seguridad cuando exista Alerta y Alerta Máxima por incendios forestales y cualquier otro tipo de emergencia que determine la dirección del Plan de Emergencias.

Esta decisión se tomado tras el análisis sobre las situaciones de riesgo que se han desarrollado en el macizo durante los últimos años.

En este caso, el último episodio fue el que se vivió el pasado día 18 en Masca, lugar en el que los recursos de emergencia y extinción de incendios desplazados para la extinción del conato de incendio, tuvieron serios problemas de movilidad para que los efectivos pudieran acceder zonas se tenían que asegurar desde la única vía de entrada y salida del espacio, la TF-436.

Con el fin de trasladar las nuevas limitaciones al tráfico rodado, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y la alcaldesa de Buenavista, Eva García, junto a sus equipos, se reunieron con los distintos colectivos vecinales, residentes, propietarios y empresarios al objeto de informarles sobre las decisiones tomadas por seguridad, haciéndoles partícipes de los detalles de la entrada en vigor de las limitaciones de acceso al tráfico de vehículos privados, especialmente de alquiler, al macizo de Teno.

En este caso, dicha regulación se desarrollará a través de un Sistema Dinámico de Regulación de Accesos, que está enfocada a evitar el colapso de las vías de comunicación en momentos críticos, garantizando que la red viaria funcione como un corredor seguro para facilitar la evacuación y el acceso de servicios de emergencias en los enclaves más importantes del Parque Rural de Teno, esto es los caseríos de Masca, Teno Alto, Los Carrizales, El Palmar y el Teno Rural, incluyendo asentamientos del ámbito afectado por las medidas.

RESTRICCIONES

De esta forma quedará restringido el acceso de vehículos de visitantes con fines exclusivamente recreativos o turísticos, vehículos particulares no vinculados a residencia, trabajo o prestación de servicios esenciales, así como cualquier vehículo cuya circulación no resulte necesaria durante la situación de riesgo.

Por otra parte, para no interrumpir la vida cotidiana de los núcleos de población, el sistema permitirá el paso a vecinos residentes y propietarios de los núcleos afectados y titulares de viviendas en la zona, trabajadores en activo, personal de mantenimiento de servicios públicos y vehículos de emergencias, el transporte público garantizándose el acceso de guaguas de Titsa y transporte regular de pasajeros para fomentar la movilidad colectiva y reducir el número de vehículos particulares.

Sí podrán circular, además, vehículos autorizados expresamente por la autoridad competente, informa el Cabildo en una nota.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, reafirma que la "prioridad absoluta como administración es la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente ante cualquier situación de grave riesgo colectivo, como se puede producir en un incendio o ante cualquiera otras circunstancias vinculadas a Fenómenos Meteorológicos Adversos, entre otros".

En su opinión, "el Parque Rural de Teno es una de las zonas más bellas de Tenerife, pero también una de las más vulnerables ante un incendio forestal debido a su orografía abrupta y la limitación de su red viaria".

Así, indica que con este nuevo Sistema Dinámico de Regulación de Accesos no solo se protege a quienes visitan el parque sino que se garantiza que, en caso de emergencia, "las carreteras sean corredores libres y seguros para que los servicios de extinción actúen con rapidez y la población pueda ser evacuada sin bloqueos circulatorios".

La consejera responsable aprovecha también para lanzar un mensaje a los vecinos: "Queremos lanzarles un mensaje de tranquilidad a todos ellos. Este sistema está diseñado para que su vida diaria se vea lo menos afectada posible. Se garantizará plenamente el acceso a residentes, propietarios, trabajadores de servicios esenciales y al transporte colectivo de viajeros. Lo que hacemos es limitar temporalmente la entrada de vehículos con fines exclusivamente recreativos durante los días de Alerta o Alerta Máxima".

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Por su parte, la alcaldesa de Buenavista, Eva García, asegura que el control del acceso a Masca "en momentos de alerta" pasa "por garantizar la calidad de vida de vecinos y vecinas del caserío, así como proteger el espacio natural de la zona", pero que también es "una cuestión de seguridad pública".

En esa línea sestaca que los habitantes del caserío son la prioridad, "tanto su seguridad como su bienestar, por lo que hay que controlar el acceso y los colapsos que se originan en la carretera para garantizar la convivencia y también la seguridad en caso de una emergencia".

Por eso, explica que "se ha planteado también la redacción de un plan de evacuación específico para el caserío, que será incorporado en el Plan de Emergencias Municipal".

La medida está técnicamente justificada por las limitaciones geométricas de la carretera TF-436, que presenta tramos estrechos y curvas cerradas donde el cruce de vehículos pesados es difícil.

La acumulación de tráfico turístico y los estacionamientos indebidos en estos puntos podrían provocar un bloqueo total en caso de necesidad de evacuación, poniendo en grave peligro a las personas.

La aplicación de este sistema se realizará mediante puntos de control coordinados por la Guardia Civil, Policía Canaria, Policías Locales, personal del Cabildo y Guardas Rurales.

La vecinos residentes y propietarios de viviendas serán informados en tiempo real a través de paneles de mensaje variable en las carreteras, redes sociales institucionales y la web del Cabildo de Tenerife.