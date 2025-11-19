El Cabildo de Tenerife saca a concurso por casi 13 millones el mantenimiento del centro insular de carreteras

Archivo - Las obras de rehabilitación y mejora de la TF-657 de Tenerife comenzarán este domingo - JUANJO VELÁZQUEZ. CABILDO DE TENERIFE - Archivo

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el expediente y los pliegos del nuevo contrato para la 'Explotación y mantenimiento del Centro de Información de Carreteras (CIC) y de los Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS)' instalados en los túneles y la red de carreteras de competencia insular por importe de 12.970.148,52 euros.

Esta iniciativa permite garantizar la operatividad permanente de los sistemas críticos de vigilancia, seguridad y gestión del tráfico en los túneles y carreteras insulares durante los próximos tres años, con posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una.

"Este acuerdo es fundamental para garantizar la seguridad vial en la isla. Los Sistemas Inteligentes de Transporte y el Centro de Información de Carreteras son la columna vertebral de la gestión del tráfico en Tenerife. Su mantenimiento y modernización permiten actuar con inmediatez ante cualquier incidencia y mejorar la experiencia de conducción de miles de usuarios cada día", señaló Dávila en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Del mismo modo, la presidenta resaltó que la iniciática supone un incremento presupuestario de más del 227,28% de la actual licitación y permitirá mejorar la vigilancia y gestión del sistema viario tinerfeño compuesto por más de 1.200 kilómetros de carreteras.

Asimismo, destacó que con el nuevo contrato se consolida "un modelo de gestión que cumple con la normativa estatal y europea, y que asegura que túneles y carreteras no solo sean más seguros, sino también más eficientes y sostenibles".

En esa línea añadió que desde el Cabildo se "sigue apostando por una movilidad moderna, conectada y orientada al interés general, se trata de una inversión plurianual que garantiza estabilidad, continuidad del servicio y una respuesta tecnológica a la altura de lo que Tenerife necesita en materia de movilidad".

El consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, destacó que este nuevo contrato "refuerza de manera decisiva la capacidad técnica del Cabildo para garantizar un sistema viario más seguro, más moderno y mejor preparado para responder a cualquier incidencia".

Arteaga subrayó que "la renovación de la totalidad de las cámaras y la mejora integral de los sistemas inteligentes de transporte permitirá una supervisión más precisa del tráfico y de las condiciones en los túneles, lo que redunda directamente en la seguridad de los conductores".

PROGRAMA EDUCAR ENTRENANDO

El Consejo de Gobierno también aprobó el convenio con la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna (FGULL) para el desarrollo conjunto del programa 'Educar Entrenando', un presupuesto que pasa de 145.380 a 328.806 euros, según avanzó el vicepresidente Lope Afonso.

Este programa, que se viene implementando desde 2020, tiene como objetivo "fomentar el juego limpio y la coeducación a través de la comunidad deportiva del deporte base en Tenerife", señaló.

En esa línea destacó que "la colaboración con el Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna permitirá llevar a cabo acciones innovadoras en el ámbito del deporte, promoviendo valores como el respeto y la inclusión".

El convenio establece las bases para continuar con este proyecto, que responde a la necesidad de formar y sensibilizar a los actores del deporte base, incluyendo entrenadores, jugadores y familias, sobre la importancia de un deporte saludable y libre de violencia o discriminación.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, resaltó que los objetivos generales del programa son "fortalecer la red insular de colaboración entre clubes, entidades y agentes deportivos mediante acciones formativas, diagnósticos participativos y encuentros interdisciplinares, que consoliden el deporte base como herramienta socioeducativa orientada a la transmisión de valores, hábitos saludables e inclusión".

Igualmente dijo que el convenio pretende "impulsar un modelo de intervención integral y sostenible en los clubes deportivos insulares que promueva la formación continua, la equidad de género, la diversidad, y el compromiso comunitario como pilares para mejorar los resultados técnicos y el impacto social del deporte".

Las principales novedades para la temporada 2025-2026, comentó, son "entornos seguros y buen trato en el deporte base de Tenerife, acompañando a las entidades deportivas en el cumplimiento de la Lopivi facilitando herramientas accesibles, claras y adaptadas a sus realidades que les permita integrar la protección de la infancia en su gestión diaria".

Asimismo, indicó, se trata de "integrar de forma experimental servicios de psicología deportiva y preparación física en el programa 'Educar Entrenando' evaluando el impacto y viabilidad para su posterior ampliación a otros clubes del entorno exterior".

CASA DE LA JUVENTUD EN SAN MIGUEL

El Consejo de Gobierno también ha aprobado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de San Miguel de Abona para iniciar la construcción de la Casa de la Juventud de Las Chafiras, un espacio que beneficiará a más de 2.000 jóvenes.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses y ascienden a un importe total de 1.341.169,97 euros.

En el marco de este acuerdo, el Cabildo insular concederá al municipio una subvención de 804.701,98 euros, esto es, el equivalente al 60% del coste global.

La iniciativa se impulsa ante la necesidad de reemplazar el centro actual destinado a este colectivo, cerrado al público por problemas estructurales.

"Se trata de una actuación clave que devolverá a la población joven de San Miguel un espacio donde reunirse y expresarse y participar en la vida cultural y social del municipio. Estas nuevas instalaciones contarán con el equipamiento necesario y brindarán una amplia oferta formativa, cultural y de ocio a la juventud dentro de su propio municipio", expresó la presidenta.

Por su parte, el consejero insular de Juventud, Serafín Mesa, explicó que "es un paso primordial" en el trabajo que se está realizando desde el Cabildo para "modernizar las instalaciones destinadas a la juventud y dotarlas de nuevos equipamientos, con el objetivo de completar la Red de Casas de Juventud y llegar a las 160.000 personas jóvenes de la isla".

La nueva Casa de la Juventud estará ubicada en la Avenida Venezuela, en el centro de Las Chafiras, uno de los barrios con mayor densidad poblacional de San Miguel de Abona.

El inmueble tendrá un diseño sencillo, moderno y práctico, completamente accesible, con espacios polivalentes destinados tanto a actividades culturales y recreativas como a la participación juvenil.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que las dos plantas del edificio puedan operar de manera independiente o conjunta, según las necesidades del momento.

El objetivo del Cabildo de Tenerife es dotar a todos los municipios de la isla de esta infraestructura esencial para el desarrollo de los jóvenes, y completar así, 20 años después, la red de Casas de Juventud en la isla. Con la construcción del espacio en San Miguel de Abona, únicamente queda el municipio de La Laguna para completar esta red, donde la población joven cuenta con una amplia oferta cultural y formativa y con diversos espacios de participación.

En los últimos meses se ha inaugurado una nueva edificación en Santiago del Teide, y se está trabajando en las nuevas Casa de la Juventud de Icod de los Vinos y Arafo.