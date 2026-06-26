El Cabildo de Tenerife solicita reconocer la condición de policía administrativa para los conductores de Titsa

El Cabildo de Tenerife aprueba por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Isla a las Danzas de las Cintas de Güímar - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes una moción de carácter institucional por la que solicita al Gobierno de Canarias que modifique o desarrolle la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias para reconocer la condición de autoridad administrativa al personal de conducción e inspección de Titsa.

La iniciativa busca reforzar la protección del personal que presta el servicio en las empresas públicas de transporte regular de viajeros por carretera en las islas y mejorar con ello la seguridad y la convivencia en el transporte público, según ha informado la corporación insular en una nota.

El acuerdo del pleno recoge, en definitiva, una serie de medidas dirigidas a fortalecer las herramientas de actuación de los trabajadores de TITSA, mejorar la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad y fomentar el respeto hacia quienes garantizan diariamente la movilidad de miles de personas en Tenerife.

La condición de autoridad administrativa al personal de conducción e inspección de las empresas de transporte público regular de viajeros permitirá reforzar las labores de control y vigilancia relacionadas con el cumplimiento de las normas de uso del transporte público, además de facilitar la tramitación de incidencias e infracciones que afectan al normal desarrollo del servicio.

Asimismo, el pleno ha acordado respaldar que la empresa pública TITSA pueda ejercer acciones legales frente a los autores de agresiones o faltas de respeto graves cometidas contra sus trabajadores o contra el personal de seguridad que presta servicio en la compañía, reforzando así la protección de quienes desarrollan su labor en primera línea del transporte público.

La moción aprobada contempla también solicitar la colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Canaria y de las policías locales para facilitar la tramitación de denuncias relacionadas con posibles infracciones en materia de transporte de viajeros y garantizar una actuación rápida y coordinada ante situaciones que puedan comprometer la seguridad o el funcionamiento del servicio.

ACCIONES FORMATIVAS

Además, el Cabildo promoverá acciones formativas dirigidas tanto a los cuerpos policiales como al personal de TITSA para mejorar el conocimiento de la normativa, del régimen sancionador y de los procedimientos administrativos vinculados al transporte público de viajeros. Estas actuaciones buscan ofrecer una respuesta más eficaz ante las incidencias que puedan producirse durante la prestación del servicio.

El acuerdo incluye igualmente el desarrollo de campañas de información y sensibilización ciudadana orientadas a fomentar el uso responsable del transporte público, el respeto hacia los trabajadores y usuarios y el conocimiento de las conductas que pueden ser objeto de sanción.

Además, otros de los acuerdos recogidos en la moción es que la empresa pública TITSA "informará, consultará o negociará" con la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras, con carácter previo a su implementación, cualquier protocolo, procedimiento o medida derivada de los acuerdos de esta moción que tengan afección a las condiciones de seguridad, organización del trabajo o funciones del personal.