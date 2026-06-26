El Cabildo de Tenerife se solidariza con Venezuela y se abre a colaborar en la ayuda humanitaria

Pleno del Cabildo de Tenerife donde se ha aprobado una declaración institucional de apoyo a Venezuela - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Cabildo de Tenerife ha mostrado este viernes una declaración institucional de solidaridad con el pueblo venezolano ante la catástrofe provocada por los terremotos que han afectado al país en los últimos días.

A través de este manifiesto, la corporación insular expresa su "profundo pesar y consternación" por las devastadoras consecuencias de este desastre natural que ha causado víctimas mortales, numerosas personas heridas y graves daños materiales.

El Cabildo ha trasladado sus más "sinceras condolencias" a las familias y seres queridos de las víctimas, así como su apoyo y solidaridad a todas las personas afectadas por esta tragedia.

La declaración pone además el acento en la "estrecha" relación histórica, social y emocional que une a Tenerife y Venezuela, construida durante generaciones a través de vínculos familiares, migratorios y culturales que forman parte de la identidad compartida de ambas comunidades.

En este sentido, el Pleno ha querido trasladar también un mensaje de cercanía a la amplia comunidad venezolana residente en Tenerife, que vive con especial preocupación y dolor las consecuencias de esta tragedia sobre familiares, amistades y seres queridos.

Asimismo, el Cabildo de Tenerife ha reafirmado su compromiso de colaborar, dentro de sus competencias y en coordinación con las administraciones públicas, entidades sociales y organismos internacionales, en cuantas iniciativas de ayuda humanitaria puedan ponerse en marcha para atender a las personas damnificadas y contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.

La corporación insular ha reconocido igualmente la labor que están desarrollando los equipos de emergencia, el personal sanitario, el voluntariado y todas aquellas personas que trabajan sin descanso sobre el terreno para salvar vidas y atender a la población afectada.

Con esta declaración institucional, el Cabildo de Tenerife expresa su cercanía, solidaridad y apoyo al pueblo venezolano, con el deseo de una pronta recuperación de las zonas afectadas y del restablecimiento de la normalidad lo antes posible.