El Cabildo de Tenerife subvenciona a los ayuntamientos con 60.000 euros para desarrollar proyectos LGTBIQA+

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles las bases reguladoras de la línea de ayudas dirigida a ayuntamientos con menos de 30.000 habitantes y a sus entidades públicas dependientes para el desarrollo de proyectos que promuevan la diversidad sexual, familiar y de género durante el ejercicio 2026.

La convocatoria, dotada con un presupuesto de 60.000 euros, permitirá impulsar iniciativas que fomenten la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad en el ámbito local.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca en una nota que "los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en la promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad".

Con esta convocatoria, apunta, "reforzamos su capacidad para desarrollar proyectos que mejoren la convivencia, sensibilicen a la ciudadanía y contribuyan a garantizar los derechos de las personas LGBTIQA+".

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, señala que "estas ayudas permitirán desarrollar proyectos que acercan las políticas de diversidad a la ciudadanía a través de la formación, la sensibilización y la prevención de la discriminación".

En esa línea expone que el objetivo es que los municipios "cuenten con herramientas para promover espacios más inclusivos, seguros y respetuosos con todas las personas".

Las ayudas permitirán financiar actuaciones orientadas a la visibilización de la diversidad sexual, familiar y de género; la formación del personal técnico municipal y de la ciudadanía en materia de diversidad y derechos LGTBIQA+; el apoyo institucional a colectivos o iniciativas que trabajen en este ámbito así como el desarrollo de campañas de sensibilización, materiales didácticos y jornadas comunitarias de concienciación dirigidas a la población.

La convocatoria establecerá el modelo oficial de solicitud, la documentación necesaria y el plazo para la presentación de las solicitudes, que se abrirá tras la publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia.