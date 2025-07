El Cabildo de Tenerife se suma a la 'Alianza del Clima' para aumentar la protección ambiental de la isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife se ha incorporado a la 'Alianza del Clima' para impulsar la protección ambiental en la isla.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, asistió a la Conferencia Internacional de la Alianza por el Clima 2025 (CAIC25) que se celebró en Colonia (Alemania) del 9 al 11 de julio, donde el Cabildo de Tenerife fue presentado como nuevo socio.

Durante el evento, Millán dio a conocer las acciones que se desarrollan en la isla en materia de educación ambiental como la Oficina de Transición Energética de Tenerife (OTE), el Observatorio de Cambio Climático y Energía de Tenerife (OCCET) y la lucha contra el cambio climático.

La Alianza del Clima aglutina a dos millares de pueblos, ciudades, comarcas, provincias y regiones distribuidos en 27 países de Europa.

En concreto, el Cabildo de Tenerife es el número 2.000 de las entidades que forman parte de la Alianza del Clima y entre las que también se encuentran las Diputaciones de Barcelona y Málaga, el Cabildo de Gran Canaria o las ciudades de Berlín, Luxemburgo y Roma, recoge una nota de la corporación.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, señala que la corporación insular contará con el asesoramiento personalizado técnico y político en las cuestiones relacionadas con el cambio climático de la 'Alianza del Clima'.

Asimismo, los representantes del Cabildo de Tenerife podrán participar en los talleres, foros y conferencias organizadas por la Alianza del Clima y podrán usar libremente sus materiales y herramientas.

Además, el Cabildo representará y defenderá los intereses de Tenerife en foros nacionales e internacionales y podrá participar en proyectos europeos de forma conjunta con la 'Alianza del Clima'.

Esto permitirá, a su vez, conectar Tenerife con otros municipios, provincias y regiones europeas en la defensa del medioambiente.

"Este no es solo un reconocimiento, sino también un compromiso. Tenerife entra a formar parte de una comunidad global que entiende que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino una realidad que ya estamos viviendo. Y en nuestro caso, como territorio insular, sabemos muy bien lo que está en juego. Nos unimos a esta alianza con humildad, pero también con determinación. Sabemos que el camino hacia la sostenibilidad no es fácil, pero lo enfrentamos con esperanza y con acción. Estamos trabajando en la transformación de nuestro modelo energético, en la conservación de nuestra biodiversidad, en una movilidad más limpia y en una economía más circular e inclusiva", señala Rosa Dávila.

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destaca la importancia de incorporarse a esta entidad para estar al día de los principales problemas relacionados con el clima, "ya que es algo que nos afecta a todos, independientemente de la situación geográfica en la que nos encontremos".

En su opinión, "hay experiencias y situaciones a nivel internacional de las que podemos aprender y beneficiarnos y también podemos mostrar el trabajo que estamos realizando en Tenerife".

PAPEL PROTAGONISTA DE LAS REGIONES

Por su parte, Pedro Millán explica que en la Conferencia Internacional de la Alianza por el Clima 2025 se ha puesto de manifiesto que las ciudades y regiones asumen un papel cada vez más protagonista en la acción climática.

"Formar parte de esta red nos fortalece porque nos permite sumar fuerzas en una causa común: la protección del planeta que todos compartimos", destaca.

Durante el evento se han abordado a nivel local temas como la lucha contra la pobreza energética, la planificación de redes de calefacción y refrigeración sostenibles, y la adaptación urbana al cambio climático.

Además, se han analizado ejemplos de buenas prácticas, así como fracasos y lecciones aprendidas y se han realizado ocho talleres temáticos, oportunidades de networking, y la campaña #CitiesHitRefresh del Pacto de las Alcaldías.

La conferencia está organizada por 'Climate Alliance' y la ciudad de Colonia, con el apoyo de NRW.Energy4Climate y Kommunal Agentur NRW.