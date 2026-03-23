Cabildo de Tenerife y Telespazio Ibérica lanzarán el primer satélite de la constelación canaria en 2027

El CEO de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en la firma del contrato de lanzamiento de la constelación canaria de satélites - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la empresa Telespazio Ibérica han rubricado este lunes el contrato por valor de 21,3 millones para diseñar y lanzar la 'Constelación Islas Canarias', cuyo primer satélite, a modo de precursor, se pondrá en órbita en 2027.

Los detalles de este proyecto han sido expuestos en rueda de prensa por la presidenta insular, Rosa Dávila, el consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo, Juan José Martínez, y el CEO de Telespazio Ibérica, Carlos Fernández.

El despliegue completo de la constelación, que se hará desde Estados Unidos a través de la plataforma SpaceX, se culminará a lo largo de 2028 con el lanzamiento de tres satélites más para contar con un total de cuatro en el espacio.

Dávila ha insistido en que Tenerife "da un paso adelante" en el desarrollo del sector aeroespacial y destacado especialmente la utilidad que va a tener la constelación porque llevará a bordo la cámara DRAGO-3, elaborada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y que será la segunda con mayor capacidad de resolución del planeta.

Esto permitirá diversas utilidades relacionadas con la gestión del cambio climático, la prevención de incendios, inundaciones, erupciones volcánicas y la afección a la biodiversidad, entre otras.

"Con estos cuatro satélites vamos a poder tener un seguimiento prácticamente diario y esto nos va a permitir tener información muy valiosa, no solamente de la situación meteorológica, hídrica o del suelo, sino con un nivel de resolución extraordinario", ha agregado.

Ha apuntado que este proyecto es "fundamental", junto a la creación del telepuerto, para apuntalar la "diversificación" de la economía y generar empleos de alta cualificación, que se cifran en casi 150.

GRADO DE INGENIERÍA AEROESPACIAL

Además ha indicado que el próximo curso arrancará en la Universidad de La Laguna (ULL) el Grado en Ingeniería Aeroespacial lo que indica que los jóvenes van a tener una "salida" laboral en el archipiélago, de tal forma que no se va a perder ese "talento".

Carlos Fernández ha comentado que los satélites están basados en la plataforma LUR-50 que desarrolla AVS, socio de Telespazio, con un peso de 80 kilos a modo de "bus satelital", mucho más grande que los típicos nanosatélites que se suelen lanzar en proyectos pequeños, una iniciativa que permite realizar menos lanzamientos y precisar de menos satélites.

Asimismo permite que en "cada pasada" de satélite se puedan tomar imágenes completas, ha indicado.

Ha apuntado también que la cámara DRAGO-3 "es un orgullo para Canarias y para España", pues va a convertir a la 'Constelación Canarias' en la segunda mejor del mundo en infrarrojo de onda corta y "líder indiscutible" en los servicios de vigilancia de fenómenos de la naturaleza.

Ha detallado que incluir la cámara en el lanzamiento del precursor a modo de prueba "apenas tiene riesgo" ya que se utiliza mucha de la tecnología, sensores, electrónica, calibrado o procesamiento de las cámaras uno y dos precedentes.

Los tres satélites que se lanzarán en 2028 dispondrán a bordo de entre nueve y doce cámaras.

El CEO de la compañía no ha ocultado que "la parte sexy" del proyecto es el lanzamiento de los satélites pero entiende que "el cuello de botella" se encuentra "en tierra", en la gestión de datos, que se iniciará en 2029 y puede alargarse durante cinco años.

En este sentido ha reivindicado el valor "comercial" del proyecto, no solo para Canarias, ya que hay una "imagen diaria" de Tenerife y del resto de islas pero también "otras 14 órbitas" más que pasan por el resto del mundo caso de China, Sudamérica, Norteamérica, Australia o Asia, con una capacidad de imagen "única".

NO SE PREVÉN RETRASOS POR LA GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Cuestionado por las repercusiones económicas que puede tener la guerra en Oriente Medio ha dicho que siempre se juega con "riesgo" en una inversión de estas características y aunque no duda de que podría haber "algún retraso", confía en que se mantenga la planificación de prevista.

"A día de hoy no prevemos retraso en el proyecto, aunque sin duda vigilamos cada uno de esos elementos", ha comentado.

Juan José Martínez no ha ocultado que Tenerife está "liderando" el crecimiento del sector aeroespacial en España junto a otras iniciativas complementarias como el telepuerto, la ampliación del supercomputador del ITER y de red de cables submarinos de Canalink o el desarrollo de lo programas 'Talentum'.

Ha incidido en que uno de los valores del proyecto es que sus imágenes sirven para centros de investigación pero también para "cuidar" el mar, el territorio y hacer de la isla "un territorio más resiliente".

De hecho, ha comentado que con la ayuda de la información meteorológica "puede ayudar a predecir cuáles son las zonas de mayor riesgo y una vez producida el efecto de la borrasca identificar qué infraestructuras han sido dañadas, qué red de carreteras o pistas forestales tienen problemas, qué zonas, qué laderas tienen más riesgo de desprendimiento, qué zonas se han anegado, o dónde se tiene un problema en ese sentido".

"Vamos a dejar de ser consumidores de tecnología para ser generadores de tecnología y de capacidades tecnológicas que van a situar a Tenerife en esa liga de territorios donde el sector aeroespacial es un referente", ha explicado.

El consejero de Innovación ha resaltado el ejemplo de Escocia, donde el sector aeroespacial se ha convertido "en una de las palancas de crecimiento" y cuyo modelo se puede "replicar en Tenerife" para desarrollar empleo de alta cualificación, también en relación a la "industria del dato", que puede atraer a empresas especializadas.