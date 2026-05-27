Cabildo de Tenerife y Televisión Canaria refuerzan su coordinación ante emergencias y riesgos meteorológicos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila y el administrador general de RTVC, César Toledo, en la firma de un convenio para reforzar la coordinación ante emergencias - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Televisión Pública de Canarias (TVPC) han firmado un convenio marco de colaboración para mejorar la anticipación, prevención y respuesta ante situaciones de riesgo y emergencias en la isla, mediante una alianza estratégica basada en el intercambio de capacidades tecnológicas, información especializada y coordinación institucional.

El acuerdo permitirá reforzar la seguridad pública y optimizar la gestión de emergencias vinculadas a fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, inundaciones o incidentes no rutinarios, en el marco de aplicación del Plan Territorial Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN).

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó en una nota que "la prevención y la anticipación son fundamentales para proteger a la población y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia".

Este convenio, dijo, "supone un avance importante en la coordinación institucional y en el uso de la tecnología y la información al servicio de la ciudadanía".

Además destacó que este convenio permitirá "reforzar la capacidad de previsión meteorológica y mejorar la comunicación con la ciudadanía en situaciones de emergencia".

La presidenta señaló, asimismo, que el Cabildo ha realizado una importante inversión en tecnología, monitorización y cámaras térmicas para disponer de información más precisa y en tiempo real, y subrayó la importancia de contar con medios oficiales y rigurosos frente a la desinformación que circula en redes sociales.

Igualmente valoró la formalización de una colaboración que ya existía de manera eficaz y que ahora se consolida institucionalmente.

A través del convenio, "la Televisión Pública de Canarias tendrá acceso a herramientas avanzadas de monitorización en tiempo real y sistemas de análisis de datos del Cabildo, mientras que el Servicio de Información Meteorológica de TVPC participará activamente en fases de preemergencia y emergencia aportando asesoramiento especializado", apuntó la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.

La consejera entiende que "la colaboración entre administraciones y medios públicos resulta esencial para garantizar una información rigurosa, rápida y útil en situaciones de riesgo, especialmente en un territorio insular tan expuesto a fenómenos meteorológicos y emergencias naturales".

En esa línea incidió en que RTVC siempre ha colaborado con la protección civil de Tenerife y que este convenio permite formalizar y reforzar esa coordinación.

Así, destacó el papel de la televisión pública para trasladar mensajes "inmediatos y fiables" a la población en momentos de emergencia y aseguró que los principales beneficiados serán los ciudadanos de Tenerife.

El administrador general de RTVC, César Toledo, explicó que el acuerdo pone los recursos de la televisión pública al servicio de la gestión de emergencias, combinando la experiencia del equipo de meteorología de RTVC con la tecnología de monitorización del Cabildo.

De esta forma, indicó que la televisión pública es también una herramienta esencial del sistema de protección civil y resaltó que este tipo de cooperación permite afrontar las emergencias con mayores garantías y añadió que la intención es extender este modelo de colaboración al resto de instituciones insulares y al Gobierno de Canarias.

CONVENIO A CUATRO AÑOS

Por su parte, la responsable de Meteorología de RTVC, Vicky Palma, explicó que el convenio oficializa una labor de asesoramiento que ya se venía realizando en situaciones de meteorología adversa y protección civil y señaló que este acuerdo permitirá reforzar el apoyo técnico y preventivo al Cabildo de Tenerife tanto en la activación de planes de emergencia como en la adopción de medidas preventivas antes de que se produzcan incidentes graves.

El convenio, en el que también estuvo presente el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables hasta un máximo de ocho años.

El documento se fundamenta en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece el deber de las administraciones públicas de prever riesgos colectivos y garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información preventiva y operativa ante emergencias.

Además, el acuerdo permitirá desarrollar acciones formativas conjuntas y reforzar la capacidad tecnológica y operativa de ambas instituciones para mejorar la prevención y la gestión eficiente del territorio insular.