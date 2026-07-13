Cabildo de Tenerife y ULL impulsan dos cátedras universitarias en Telemedicina, IA y Diagnóstico por Imagen

El rector de la ULL, Francisco Rodríguez, y el consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, en la firma del convenio para desarrollar dos cátedras - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de Imetisa, entidad sanitaria pública participada por el Cabildo y el Servicio Canario de la Salud, y la Universidad de La Laguna, han formalizado dos convenios de colaboración para el desarrollo de sendas Cátedras Universitarias en el ámbito de la salud digital y la tecnología médica de vanguardia.

Los acuerdos fueron suscritos el 16 de junio por el rector de la ULL, Francisco García y por Juan José Martínez, en su condición de vicepresidente de Imetisa y consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife.

El primer convenio da lugar a la Cátedra de Telemedicina, Inteligencia Artificial e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía Imetisa-Universidad de La Laguna, orientada a promover la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos de la telemedicina, la inteligencia artificial aplicada a la clínica, la robótica, la telecirugía y la simulación médica y quirúrgica.

El segundo convenio crea la Cátedra de Diagnóstico por Imagen Funcional y Neurocomputación Imetisa-Universidad de La Laguna, centrada en el diagnóstico por imagen y la neurocomputación, con especial vocación de liderazgo regional en imagen médica, diagnóstico por inteligencia artificial y optimización del uso de recursos públicos en este ámbito.

Ambas cátedras se articulan como espacios estables de cooperación institucional, científica, tecnológica y docente, y contarán con una dotación anual de 75.000 euros cada una, aportada por Imetisa, que se destinará al desarrollo de los planes de trabajo aprobados por sus respectivas Comisiones Mixtas de seguimiento.

Las dos iniciativas refuerzan el compromiso del Cabildo de Tenerife con la transferencia de conocimiento y la formación especializada de alto nivel como palancas de desarrollo socioeconómico para la isla, recoge una nota de la corporación.

Así, a través de Imetisa, el Cabildo amplía así su presencia en la ULL con cátedras que conectan directamente la actividad sanitaria y tecnológica con el entorno universitario, clínico e investigador.

Las actividades previstas incluyen programas formativos, seminarios y jornadas especializadas; proyectos de investigación y publicaciones científicas; apoyo a trabajos académicos de grado, máster y doctorado y fomento de la validación clínica y tecnológica de soluciones innovadoras aplicadas a la medicina.

La gestión de ambas cátedras se regirá por el Reglamento de Cátedras Institucionales y de Empresa de la ULL y su funcionamiento quedará supervisado por una Comisión Mixta paritaria integrada por representantes de Imetisa y de la Universidad.