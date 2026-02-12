Cabildo de Tenerife y la ULL renuevan la cátedra de Medio Ambiente en favor de las sinergias en sostenibilidad

Cabildo de Tenerife y Universidad de La Laguna renuevan la cátedra de Medio Ambiente por el impulso a la sostenibilidad - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) han renovado este jueves un convenio de colaboración de la Cátedra Institucional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cabildo de Tenerife - Universidad de La Laguna, por cuatro años, con una inversión de 400.000 euros y la realización de 11 proyectos en 2026.

En una nota, la presidenta insular, Rosa Dávila, recalca que esta renovación no solo habla de sostenibilidad, sino también habla "de identidad y de futuro". En ese sentido, ha valorado el "paso importante" dado junto a la ULL para que "el conocimiento, la investigación y la formación ayuden a cuidar lo que es de todos".

Por su parte, el rector de la ULL, Francisco García, ha precisado que esta colaboración implicará la transferencia de conocimiento que se genera en la Universidad a actuaciones aplicadas a Tenerife, y en ámbitos como el binomio agua-energía, lo que tiene que ver con microplásticos, gestión de residuos y los incendios forestales.

La iniciativa, subraya la corporación insular, busca consolidar el "compromiso" de ambas instituciones con la sostenibilidad y el desarrollo de actividades de investigación, formación y divulgación en áreas clave relacionadas con el medio ambiente.

Así, entre las actividades contempladas en el convenio se encuentran la organización de seminarios, jornadas y conferencias sobre sostenibilidad, y el desarrollo de programas de investigación y la publicación de monografías. Además, se fomentará la colaboración con empresas y se trabajará en la difusión de las actividades de la cátedra a través de diversos medios de comunicación.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

En concreto, el Cabildo aportará una subvención de 400.000 euros en cuatro años, que será gestionada a través de la ULL para financiar las actividades del proyecto. Mientras, las futuras aportaciones estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria del Cabildo. Además, se podrán recibir contribuciones de otras entidades públicas o privadas y de ingresos derivados de actividades de la cátedra.

El convenio tiene como objetivo la consolidación de líneas de investigación en sostenibilidad, con énfasis en los ámbitos social, económico y ambiental. Además, se busca potenciar la ambientalización curricular en la ULL mediante programas de formación.

Además, a ello se suma el impulso a la innovación docente en sostenibilidad, así como la formación a personal técnico de administraciones públicas y empresas del sector privado y la transferencia de conocimientos y buenas prácticas a empresas, administraciones y la sociedad en general.

La actividad de la cátedra también prevé sensibilizar sobre los problemas de sostenibilidad en áreas como el cambio climático, la gestión de residuos, el uso de recursos naturales y la biodiversidad, además de colaborar con otras cátedras y elaborar informes e indicadores útiles para la toma de decisiones sociales.