El Cabildo de Tenerife ultima la apertura de la pasarela del Padre Anchieta tras colocar 22 piezas

Colocación de una pieza es la pasarela peatonal del Padre Anchieta - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, provedió en la noche de este lunes a la instalación de la pieza número 22 de la pasarela del padre Anchieta que cuenta con 25 metros de longitud y 50 toneladas de peso.

Concretamente se trata de la pieza que conecta el ascensor con la pasarela y la escalera de acceso hacia el intercambiador de tal forma que tan solo restarían ya tres piezas para la finalización de la pasarela peatonal.

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, indicó en una nota que "poco a poco la obra va avanzando" y ya se cubre el tramo final de la pasarela, "una instalación complicada desde el punto de vista técnico por las características morfológicas y las dimensiones de la pieza".

Con una inversión de 12 millones de euros, esta infraestructura permitirá reorganizar el tráfico en la glorieta de Padre Anchieta, una de las intersecciones más transitadas de la TF-5.

A diario, confluyen en esta zona más de 50.000 vehículos y 20.000 peatones, la mayoría estudiantes de la Universidad de La Laguna, quienes actualmente deben cruzar la vía a través de doce pasos de peatones, generando continuas retenciones y riesgos viales.

El Gran Anillo Peatonal del Padre Anchieta ha sido concebido bajo los más altos estándares de accesibilidad universal, garantizando un tránsito seguro y cómodo para todas las personas.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Sinpromi, incorpora rampas accesibles, pasamanos dobles, barandillas de seguridad, iluminación LED y un ascensor en la Avenida de la Trinidad, reforzando la movilidad inclusiva en uno de los entornos más transitados de Tenerife.

La actuación incluye, además, una reurbanización integral del entorno urbano: nuevas aceras, la reubicación de la estatua del Padre Anchieta y la creación de una plaza ajardinada junto a la Facultad de Biología, con integración al Intercambiador de Transportes de La Laguna.

Diseñada por Fhecor Ingenieros Consultores y dirigida por el ingeniero José Romo, la pasarela --que se eleva seis metros sobre la glorieta-- combina funcionalidad, estética y sostenibilidad.

Ha sido distinguida en foros especializados y ha recibido reconocimientos, entre ellos los Premios Nacionales de Innovación y Diseño 2019 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.