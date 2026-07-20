El Cabildo de Tenerife ultima el nuevo Plan de Cooperación Municipal con una inversión de casi 81 millones

La consejera de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Sonia Hernández y el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife dará luz verde esta semana, durante el transcurso del Consejo de Gobierno, al nuevo Plan de Cooperación Municipal 2027-2031, con una inversión global de 80,85 millones de euros que se destinarán íntegramente a actuaciones de saneamiento y a la optimización del ciclo integral del agua en los 31 municipios de la isla.

Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente Lope Afonso, que destaca "la trascendencia de esta iniciativa", puesto que se trata de una "inversión sin precedentes" en la historia del Cabildo.

En efecto, este nuevo plan "se consolida como el mayor esfuerzo económico realizado por la institución insular en materia de cooperación municipal, que ponemos en marcha con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos en la resolución de una problemática estructural, que afecta a la ciudadanía, como es la gestión del agua, priorizando la sostenibilidad y garantizando que cada euro invertido se traduzca en redes de saneamiento modernas, eficientes y respetuosas con nuestro entorno", comentó en una nota.

Por su parte, la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, valoró "el impacto social que tendrá este nuevo plan, ya que disponer de unas infraestructuras hidráulicas y de saneamiento óptimas permite garantizar un crecimiento sostenible en toda la isla".

Del presupuesto total de 80,85 millones, el Cabildo aportará el 79% del total (60.831.005,05 euros), mientras que los ayuntamientos asumirán el 21% restante (16.168.994,50 euros).

Como novedad, además, la institución insular asumirá con carácter general los costes asociados a la redacción de proyectos, estudios geotécnicos y dirección de obra.

Para ello, destinará una financiación adicional estimada en 3.850.000 euros, elevando el esfuerzo económico del Cabildo por encima de los 64,6 millones.

Asimismo, el Cabildo ha incrementado la aportación fija a cada ayuntamiento hasta los 1,5 millones de euros.

"Al liberar a los ayuntamientos de los costes técnicos de los proyectos y flexibilizar la financiación, facilitamos que puedan centrar sus recursos en mejorar la calidad de vida de sus vecinos", comentó la consejera.

El Plan 2027-2031 introduce profundas mejoras normativas y propone una mayor progresividad económica con un nuevo sistema de aportaciones que favorece a las localidades más pequeñas.

Por ejemplo, los municipios de hasta 7.500 habitantes solo aportarán el 5%, mientras que el Cabildo aportará el 95% restante.

Igualmente el plan plantea más descentralización y agilidad, un reparto eficiente y optimización de la inversión.