El Cabildo de Tenerife ultima el segundo simulacro volcánico en Guía de Isora, con evacuaciones en Chirche y Aripe

Reunión técnica en el Cabildo de Tenerife para diseñar el segundo simulacro de riesgo volcánico que se celebrará en Guía de Isora - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha reunido este jueves a representantes de las administraciones públicas, comunidad científica, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y agentes económicos y sociales de la isla para avanzar en la preparación de 'VOLCANEX Tenerife 2026', el simulacro de emergencia volcánica que se celebrará el próximo 22 de octubre en Guía de Isora.

La reunión estuvo encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez y la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta.

Durante el encuentro, los técnicos presentaron la planificación preliminar del ejercicio, que se desarrollará en un escenario situado en la unidad de Las Cumbres de Abeque, concretamente en la Zona 2B Santiago del Teide-Guía de Isora, catalogada como de muy alta amenaza volcánica.

Rosa Dávila destacó que "Tenerife es una isla volcánica y no se puede decidir cuándo se producirá una nueva erupción, pero sí se puede decidir cómo se prepara la isla para afrontarla y proteger a la población".

La presidenta señaló que el objetivo es realizar "un ejercicio exigente, capaz de ponerse ante situaciones muy próximas a las que se tendrían que resolver durante una emergencia real".

"Queremos detectar ahora dónde podemos mejorar, para no descubrir nuestras debilidades cuando llegue una situación de verdad", comentó.

VOLCANEX 2026 permitirá continuar el trabajo iniciado durante el EU MODEX Tenerife 2025, celebrado en Garachico, que confirmó la solidez del sistema insular de protección civil, pero también identificó ámbitos de mejora relacionados con las evacuaciones masivas, la coordinación entre administraciones, el turismo, el alojamiento de la población y la comunicación durante una crisis.

La consejera de Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, explicó que "este simulacro permitirá comprobar no solo cómo funcionan los servicios de emergencia, sino cómo funciona el conjunto del sistema, la coordinación entre administraciones, las comunicaciones, la logística, la atención sanitaria, la evacuación y la continuidad de los servicios esenciales".

Pérez añadió que "los simulacros sirven precisamente para encontrar dificultades, corregir procedimientos y mejorar la respuesta, cuanto más entrenemos y más exigentes se sea durante la preparación, mayor será la capacidad para proteger a la población".

EVACUACIÓN DE CHIRCHE Y ARIPE

Uno de los principales ejercicios previstos será la evacuación preventiva de los núcleos de Chirche y Aripe, en la que se introducirán incidencias como la existencia de personas encamadas no incluidas inicialmente en los censos o vecinos que se nieguen a abandonar sus viviendas.

Además, se pondrán a prueba la evacuación de un centro de mayores, la atención y alojamiento de personas evacuadas, el traslado de animales, la evacuación de turistas alojados en establecimientos hoteleros, la coordinación mediante drones, el funcionamiento de ES-Alert, la protección de infraestructuras críticas y la continuidad de servicios esenciales.

El ejercicio también incluirá la gestión de bulos y desinformación, así como la coordinación entre los distintos centros de mando y los servicios que intervienen durante una emergencia.

COMPLEJIDAD DEL TERRITORIO

La alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta, destacó que para el municipio supone una "gran responsabilidad acoger este ejercicio, pero también una oportunidad para estar mejor preparados y para que los vecinos sepan que todas las administraciones trabajan de manera coordinada".

Dorta recordó que Guía de Isora presenta una especial complejidad por su extensión territorial, la existencia de núcleos en medianías y costa, población dispersa y una elevada presencia turística.

"La prevención, la información y la preparación son fundamentales. Este simulacro nos ayudará a detectar necesidades y a mejorar nuestra respuesta ante cualquier eventualidad", señaló.

Durante septiembre y octubre se constituirán grupos de trabajo específicos para definir los participantes, medios, recursos e incidencias del simulacro.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, destacó que "durante las próximas semanas se va a trabajar de manera coordinada con todos los organismos participantes para concretar los escenarios, los medios y los recursos que intervendrán en VOLCANEX".

El objetivo, dijo, "es llegar al 22 de octubre con todos los procedimientos revisados y con una planificación capaz de poner realmente a prueba nuestra respuesta ante una emergencia volcánica".

El próximo 6 de octubre se celebrará una reunión general de validación del diseño definitivo de 'VOLCANEX Tenerife 2026' y, posteriormente, se desarrollará la fase final de preparación operativa antes del ejercicio del 22 de octubre.

"Una emergencia volcánica no afecta únicamente a los servicios de Protección Civil, afecta al conjunto de la isla. Por eso necesitamos científicos, administraciones, fuerzas de seguridad, sanitarios, sector turístico, servicios esenciales y ciudadanía trabajando en una misma dirección. Tenerife no puede evitar su naturaleza volcánica, pero sí puede decidir cómo se prepara frente a ella", indicó.