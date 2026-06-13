Cabildo tinerfeño destina 341.000 euros en ayudas a proyectos de igualdad y prevención de las violencias machistas

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, junto a la directora insular de Igualdad, Patricia León - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado las convocatorias de subvenciones destinadas a apoyar proyectos que contribuyan al establecimiento de políticas efectivas de igualdad de género en la isla durante 2026, con una inversión global de 341.000 euros.

Las ayudas se articulan a través de dos líneas de subvención. La primera, dotada con 241.000 euros, está dirigida a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, colegios profesionales y otras instituciones de carácter voluntario para el desarrollo de proyectos relacionados con la igualdad de género, la prevención de las violencias machistas y la promoción social y laboral de las mujeres.

La segunda línea, con una dotación de 100.000 euros, se dirige específicamente a asociaciones de mujeres y federaciones de asociaciones de mujeres para impulsar iniciativas de participación social, sensibilización, empleabilidad y prevención de la violencia de género, según ha concretado la institución insular en una nota.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado el trabajo que desarrollan las asociaciones de mujeres, las entidades sociales y los colectivos comprometidos con la igualdad, que "resulta fundamental" para llegar a los distintos municipios y responder a las necesidades de la ciudadanía: "Desde el Cabildo queremos seguir siendo un aliado para que esos proyectos puedan desarrollarse".

Por su parte, la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, ha precisado que estas ayudas permitirán reforzar actuaciones de sensibilización, formación, participación social y prevención de las violencias de género, con especial atención a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Las convocatorias se enmarcan en el II Marco Estratégico de Actuaciones en Políticas de Igualdad de Género Tenerife Violeta y en el Plan Estratégico de Actuaciones para la Prevención de la Violencia de Género en Preadolescentes, Adolescentes y Jóvenes 2024-2029.