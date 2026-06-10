El Cabildo tinerfeño destina casi 19 millones de euros a la conservación de las zonas verdes de vías insulares

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo ha aprobado el expediente de contratación para la conservación y mantenimiento de las zonas verdes situadas en las carreteras de gestión insular, con un presupuesto de casi 19 millones de euros y un valor estimado de más de 40 millones de euros.

El contrato se dividirá en cuatro lotes correspondientes a las zonas Metropolitana, Norte, Sur y Oeste. La licitación permitirá actuar sobre más de 2,2 millones de metros cuadrados de espacios verdes distribuidos por toda la red viaria de gestión insular.

La inversión de 18,9 millones de euros se distribuye en varias anualidades (2026-2030) de la siguiente forma: para el lote 1 corresponderían 2,9 millones de euros; lote 2 ascendería a 5,5 millones de euros; lote 3 con 5,9 millones de euros mientras que el lote cuatro supone un total de 4,4 millones de euros, según ha detallado el Cabildo tinerfeño en una nota.

El contrato incorpora importantes novedades, como la elaboración de inventarios actualizados del arbolado, planes específicos de gestión y formación del personal, así como actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia hídrica, renovar infraestructuras deterioradas y reforzar la integración paisajística de las carreteras.

Además, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado inicialmente seis proyectos de rehabilitación superficial del firme en diferentes carreteras insulares, con una inversión global de 10,3 millones de euros, actuaciones con las que se prevé renovar pavimentos, mejorar la seguridad vial y reforzar las condiciones de circulación en algunos de los principales corredores de la isla.

Los proyectos se desarrollarán en la TF-21, TF-342, TF-333, TF-111, TF-237 y TF-152, ubicadas en los municipios de La Orotava, Los Realejos, San Cristóbal de La Laguna y El Sauzal. A esto se añade el proyecto de sustitución de un total de 227 luminarias en la vía de penetración sur TF-4 en Santa Cruz de Tenerife, con una inversión de más de 300.000 euros que ya ha salido a exposición pública.

TRANSPORTE A DEMANDA

El Cabildo de Tenerife ha adjudicado, con una inversión de 2,5 millones de euros, el contrato para la implantación del servicio de Transporte a la Demanda (TAD) en cinco zonas de la isla, y la puesta en marcha de la plataforma tecnológica y el centro de atención a las personas usuarias que darán soporte al nuevo sistema de movilidad.

La actuación contempla la prestación de este servicio gratuito de transporte a la demanda en cinco zonas geográficas: Tacoronte - El Sauzal; Santa Úrsula - La Victoria - La Matanza; Los Silos - El Tanque - Garachico; La Guancha - San Juan de la Rambla; Arico- Fasnia y Güímar, según ha informado la corporación insular en una nota.

Esta iniciativa supone una inversión de más de 2,5 millones de euros, y un plazo de duración de 4 años, incluyendo las prórrogas.

Los horarios en los que se prestará el servicio serán desde las 6:00 horas hasta las 21:00 horas los días laborables con un mínimo de dos vehículos pudiéndose ofertar hasta cuatro, según las zonas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado que esta adjudicación supone un "paso decisivo" en la transformación del modelo de movilidad de la isla, acercando el transporte público a aquellas zonas donde los servicios convencionales tienen mayores dificultades para responder a la demanda real de la población.

El nuevo sistema combinará tecnología, atención personalizada y flexibilidad operativa para adaptar la oferta de transporte a las necesidades reales de cada territorio. La implantación de la plataforma tecnológica y del centro de atención a usuarios facilitará una gestión "más eficiente y accesible", permitiendo realizar reservas, coordinar trayectos y ofrecer información en tiempo real.

La población potencial a atender en estos 14 municipios, sobre la población total (131.688) asciende a 54.106 personas. Los beneficiarios serán aquellos situados a más de 400 metros de paradas de transporte público con servicios de baja frecuencia.