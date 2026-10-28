El Cabildo tinerfeño destinará una compensación de más de 900.000 euros a Arico ante la gestión de residuos

El Cabildo tinerfeño tramita una aportación de más de 900.000 euros al Ayuntamiento de Arico para la gestión de residuos - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife tramita una aportación económica de 901.693,78 euros al Ayuntamiento de Arico, correspondiente a la anualidad 2025 de compensación vinculada al Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos (PTEOR).

La propuesta cuenta con el informe favorable de la Intervención General, emitido el pasado 22 de octubre, y corresponde al Consejo de Gobierno Insular su aprobación, según ha informado el Cabildo en una nota de prensa.

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha recordado que Arico desempeña un papel "fundamental" en el sistema insular de gestión de residuos y las compensaciones económicas previstas forman parte de las obligaciones asociadas al desarrollo de esta planificación territorial.

Pérez ha añadido que el tratamiento de los residuos es una responsabilidad de ámbito insular que requiere la colaboración entre administraciones. En ese sentido, ha considerado importante mantener los mecanismos de compensación establecidos y avanzar en su tramitación conforme a los procedimientos correspondientes.

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, ha explicado que esta aportación corresponde a la anualidad 2025 y asciende a 901.693,78 euros. El expediente ya dispondría del informe favorable de Intervención, uno de los trámites necesarios para que el Consejo de Gobierno pueda pronunciarse sobre su aprobación.

SOBRE LA COMPENSACIÓN

Molowny ha destacado que esta compensación constituye uno de los instrumentos económicos vinculados a la planificación insular de residuos y regula aportaciones al Ayuntamiento de Arico en el marco de su desarrollo.

La aportación económica se integra en la compensación asociada al Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos, instrumento de planificación que establece el marco territorial para las infraestructuras relacionadas con la gestión de residuos en Tenerife.

El expediente contempla una transferencia de 901.693,78 euros al Ayuntamiento con cargo a la aplicación presupuestaria destinada a subvenciones corrientes a ayuntamientos en materia de recogida y gestión de residuos.

La Intervención General del Cabildo ha emitido un informe favorable de fiscalización previa plena, de conformidad con lo establecido en la normativa de control interno de las entidades del sector público local.

Una vez cumplimentados los trámites administrativos correspondientes, el expediente deberá someterse a la aprobación del Consejo de Gobierno Insular, órgano competente para adoptar el acuerdo que proceda.

La aportación corresponde a la anualidad 2025 de compensación por el desarrollo del Plan Territorial Especial de Ordenación de los Residuos.