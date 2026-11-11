El Cabildo tinerfeño tramita la cesión de 2.369 metros cuadrados a La Laguna para ampliar la calle Cañaveral

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife tramita la cesión al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de una parcela de 2.369 metros cuadrados, perteneciente a los terrenos del antiguo Cuartel del Cristo, con el objetivo de facilitar la ampliación de la calle Cañaveral.

La operación, que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, permitirá poner a disposición del Ayuntamiento el suelo necesario para ejecutar una actuación contemplada en el Plan General de Ordenación de La Laguna, donde la calle Cañaveral figura calificada como viario local, según ha informado la corporación insular en una nota.

Los terrenos objeto de la transmisión forman parte de la finca del antiguo acuartelamiento de San Francisco, situado en el entorno de la plaza del Cristo, que fue adquirido por el Cabildo de Tenerife al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

La parcela que se propone transmitir se encuentra situada entre el camino de Las Peras y el camino de La Rúa, en el límite norte de los terrenos del antiguo acuartelamiento.

La cesión se tramita mediante la figura jurídica de mutación demanial intersubjetiva, un procedimiento que permite transmitir la titularidad de bienes de dominio público entre administraciones para destinarlos a una finalidad de interés general.

La propuesta responde a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de La Laguna en agosto de 2025 para disponer de los terrenos necesarios para la ampliación de esta vía. La Gerencia Municipal de Urbanismo concedió en octubre de 2025 la correspondiente licencia de segregación, que permite separar la superficie de 2.369 metros cuadrados de la finca original.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

Además, el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles las bases generales y la convocatoria de subvenciones destinadas a las salas privadas de artes escénicas y música de la isla para 2026, dotada con un presupuesto total de 100.000 euros y tramitada en régimen de concurrencia competitiva.

La convocatoria establece las condiciones para acceder a estas ayudas, destinadas a financiar gastos derivados de la programación de espectáculos profesionales, entre ellos los cachés artísticos, los alojamientos y los traslados, así como determinados gastos corrientes relacionados con el funcionamiento de las salas.

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 80% del presupuesto aceptado, con un importe máximo de 20.000 euros por beneficiario. Podrán acogerse a la convocatoria empresarios, sociedades y trabajadores autónomos titulares o arrendatarios de espacios escénicos con un aforo inferior a 500 localidades, que estén abiertos y dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas antes del 1 de septiembre de 2025.

Asimismo, los espacios deberán contar con una programación estable durante un mínimo de ocho meses, dentro del periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027.

Las ayudas contemplan distintos conceptos subvencionables vinculados a la actividad de estos espacios, como la contratación de espectáculos profesionales, los desplazamientos, los alojamientos y determinados gastos de funcionamiento.

La concesión de las subvenciones se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, de acuerdo con los requisitos, criterios y condiciones establecidos en las bases aprobadas este miércoles.