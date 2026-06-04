El Cabildo tinerfeño ultima la ejecución de la balsa de Las Charquetas, con una capacidad de 250.000 metros cúbicos - ELENA DE LA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ultima ya las obras de la balsa de Las Charquetas, en Guía de Isora, que contará con una capacidad de 250.000 metros cúbicos, tras una inversión de 8,5 millones. Su principal objetivo es el de fomentar la reutilización de aguas regenaradas de la EDAR Adeje-Arona, y en el futuro, de la EDAR del Oeste.

El vicepresidente insular Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, visitaron, acompañados por el delegado del gobierno Anselmo Pestano, las obras de una infraestructura que será "imprescindible" para garantizar el desarrollo agrícola del suroeste, según informa el Cabildo en una nota.

Afonso ha valorado "muy positivamente" la finalización de los trabajos de este proyecto, "con el que se promueve la eficiencia hídrica, que va a permitir una conexión directa con todos los sistemas de agua depurada y regenerada del entorno, atendiendo de una forma eficaz las necesidades del sector agrícola de la comarca.

AYUDA AL SECTOR PRIMARIO

La actuación, que se complementará con la ejecución de una red de distribución, tendrá repercusión sobre más de 400 hectáreas de cultivo y más de 140 regantes de esta comarca.

El Cabildo ultima la ejecución de esta obra, cuya financiación se articula mayoritariamente a través de Fondos Europeos Next Generation (80%), con la participación de la institución insular (20%).

Esta actuación se enmarca en el proyecto de modernización y mejora de los sistemas hídricos del suroeste de Tenerife, ejecutado por el Cabildo en virtud de un convenio entre la sociedad pública insular BALTEN y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente del Ministerio de Agricultura.

La inversión total que se realizará gracias a este acuerdo alcanza los 20 millones de euros, incluyendo la ejecución de la balsa y la distribución de agua de riego en esta comarca.