Los cabildos, con quejas de Gran Canaria, avalan el decreto que modifica la Ley del Suelo para ampliar plazos

El consejero de Emergencias. Manuel Miranda, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los cabildos han avalado este martes --con las dudas de Gran Canaria-- en la Comisión General del Parlamento de Canarias un decreto ley del Gobierno regional que modifica la Ley del Suelo para ampliar plazos de tramitación de planes urbanísticos y que las cooperativas tengan un plazo de dos años para adaptar sus estatutos a la ley autonómica.

El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, Manuel Miranda, ha afirmado que se "sigue trabajando" en la reforma de la Ley del Suelo pero entiende que esta decreto va a servir a muchos ayuntamientos para aprobar sus planes generales, tal y como ha sucedido recientemente con San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife).

Además ha comentado que en el mismo sentido se trabaja con los planeamientos de Arrecife, La Orotava y Mazo.

Para Miranda, el decreto ley es "necesario, excepcional y proporcionado" y va a evitar la "espada de Damocles" en la que se han convertido las limitaciones temporales para las tramitaciones urbanísticas.

La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha compartido la filosofía de fijar plazos para tramitar planes y proyectos urbanísticos pero la "realidad administrativa demuestra que no todos los territorios parten de las mismas condiciones".

En el caso de El Hierro, por ejemplo, hay una estructura administrativa "reducida" y con "dificultades objetivas" para licitar obras públicas, lo que alarga los plazos de tramitación.

González entiende que el decreto ley "corrige esta disfunción de manera equilibrada y prudente" pues permite la prórroga de dos años del informe ambiental estratégico y subraya que no es una "desregulación ambiental" pues "sólo se prorroga cuando todo sigue igual" en materia territorial.

La consejera de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, no ha planteado "ninguna objeción" a la ampliación de plazos urbanísticos y reflexionado sobre el hecho de que el Parlamento elabora leyes "con la mejor de las intenciones" pero después "pueden causar unos daños que son una absoluta locura".

María Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, ha lamentado que se debata "más de lo mismo" pues se hace otra modificación de la Ley del Suelo sin acometer una reforma estructural cuando ya se advirtió en 2017 que iba a ser una ley "conflictiva" que iba a "judicializar" el planeamiento.

En esa línea, ha criticado al Gobierno por estar "toqueteando la Ley del Suelo" cuando tampoco hay "urgencia" que la precise, según el Consejo Consultivo, y no ha obviado tampoco que es "doloroso" para una administración pública iniciar un proceso "desde cero" cuando hay una nulidad.

"Le ruego al Gobierno y al Parlamento que por favor se tomen en serio el Parlamento, y lo digo con mucho respeto. No podemos gobernar y no podemos planificar como se está haciendo, ya lo avisamos en 2017. Han acabado con el planeamiento para que los proyectos sean los que manden en el territorio", ha comentado.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado su apoyo al decreto ley asumiendo que el planeamiento en Canarias es "muy complejo" y se debe ir corrigiendo "poco a poco" en el Parlamento para que los procedimientos ambientales "no se alarguen y caduquen".

Según Curbelo, "estamos pidiendo una agilidad increíble para construir viviendas cuando hay ayuntamientos que tardan dos años y más para otorgar una licencia".

El presidente gomero se ha mostrado partidario de "revisar" todas las cuestiones relacionadas con el planeamiento y "dimensionar" la realidad de cada isla.

LANZAROTE: ES UNA NORMA "CRUCIAL"

El consejero de Ordenación del Territorio, Política Territorial, Ordenación Turística, Actividades Clasificadas y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, ha felicitado al consejero porque la nueva norma ha evitado que decayera la tramitación del planeamiento de Arrecife.

Asimismo ha lamentado que la isla siga sin plan insular tras haber sido "tumbado" en el pasado mandato, por lo que ha mostrado su "nostalgia frustración" ante las dificultades para gestionar una isla sin herramientas de planificación.

"Por eso entiendo la necesidad, entiendo lo crucial, entiendo lo necesario y fundamental que es ampliar este documento ambiental", ha agregado, remarcando que en las administraciones públicas los plazos son "muy difíciles de cumplir".

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, ha destacado que aunque la Ley del Suelo tiene aspectos a "corregir", este decreto va en la línea de la "eficacia y eficiencia" pues hay procesos "muy densos" que requieren de muchos informes sectoriales y que "se suelen retrasar muchísimo en el tiempo", lo que afecta a las decisiones ambientales.

"Es un acierto absoluto el poder prorrogar este tipo de situaciones", ha destacado.

El consejero de Presidencia, Administración, Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha valorado que haya habido un proceso de consulta previa con los cabildos y defendido la Ley del Suelo de 2017, que fue un "gran avance" dado que el llamado texto refundido de comienzos de siglo se reveló como "insuficiente".

Así, ha apuntado que la reforma de la ley "requiere sin duda de un proceso bastante más largo" por lo que este decreto es necesario para poder prorrogar proyectos ambientales estratégicos ante una situación sobrevenida. "Garantiza que todo ese trabajo realizado durante años no quede en nada", ha explicado.