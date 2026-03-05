Cae un drago de más de 200 años en Los Realejos (Tenerife)

Caída del drago de San Francisco, en Los Realejos - AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

LOS REALEJOS (TENERIFE), 5 (EUROPA PRESS)

Un drago de más de 200 años se desplomó en la noche de este miércoles junto al cementerio de San Francisco, en el municipio de Los Realejos, en medio de las fuertes lluvias y rachas de tiempo derivadas del paso de la borrasca 'Regina' por Canarias.

Su caída afectó también a un muro, parte de una vivienda, el alumbrado público y seis coches que se encontraban aparcados en las inmediaciones.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde del municipio, Manuel Domínguez, ha lamentado la "triste noticia" de la desaparición del drago.

"Desaparece así un símbolo que ha acompañado la vida de generaciones enteras de realejeros. Yo mismo crecí a su lado y se alzaba en el lugar donde me crié, donde vivo y donde siguen viviendo mis padres. Formaba parte de nuestra rutina diaria. Su caída no es solo física porque formaba y seguirá formando parte de nuestra memoria colectiva", ha escrito en las redes sociales.

En parecidos términos se ha expresado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila: "Tenerife pierde a uno de esos silenciosos guardianes del paisaje. El drago de Los Realejos, con más de 200 años de historia, fue testigo del paso de generaciones y símbolo del norte de la isla. Los árboles también guardan memoria y este formaba parte de la nuestra.