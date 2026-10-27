CaixaBank ve la economía canaria "con viento de cola" y destaca el crecimiento de otros sectores más allá del turismo

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director territorial de CaixaBank en Canarias, Manuel Afonso Salazar, ha asegurado que la economía del archipiélago va "con viento de cola" y ha destacado el crecimiento de otros sectores "más allá del turismo" pese a la incertidumbre geopolítica actual.

Así lo ha afirmado durante su participación en el panel 'La economía del mañana para Canarias', celebrado en el marco de la jornada 'Canarias Hacia el Futuro', organizada por Europa Press Canarias, donde ha incidido en que el Producto Interior Bruto (PIB) de la CCAA continúa creciendo, destacando su evolución desde la pandemia.

"Tenemos unos factores que generan incertidumbre, como los temas geopolíticos y la propia política interna, que ahora mismo está generando mucha incertidumbre y eso hace que podamos tener retrasos en alguna toma de decisiones", ha explicado.

No obstante, ha subrayado que pese a todo la economía canaria mantiene una evolución positiva y ha defendido ha defendido la especialización turística del archipiélago como una de sus principales fortalezas.

De igual modo, ha considerado que la diversificación económica no debe plantearse en detrimento de esta actividad. "No se trata de hacer de menos al turismo, ni muchísimo menos. Somos una economía especializada en el turismo y creo que esa es nuestra gran fortaleza y tenemos que seguir apostando por esa especialización tan fuerte", ha dicho.

Aquí, ha apuntado que Canarias recibe alrededor de 18 millones de turistas, frente a los nueve millones que recibe un país entero como Brasil, datos que "reflejan" la capacidad del sector turístico del archipiélago y la experiencia acumulada por sus empresas en la gestión de esta actividad.

OTROS SECTORES GANAN PROTAGONISMO

Sin embargo, ha resaltado que otros sectores están adquiriendo protagonismo en la economía de las islas, entre ellos las energías renovables, el audiovisual y la construcción, especialmente ante las necesidades actuales de vivienda.

Para el director territorial de CaixaBank en Canarias todas estas actividades generan nuevas necesidades de financiación para impulsar proyectos empresariales y favorecer la creación de empleo y riqueza.

"Yo veo la economía canaria con viento de cola, veo financiándose muchísimos proyectos. Evidentemente, el turismo sigue siendo la base de nuestra economía, pero cada día más vemos otros sectores de actividad pujantes que generan empleo, que generan riqueza", ha resaltado.

TENDENCIA DE CRECIMIENTO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

Por otro lado, ha señalado que en los próximos años economía canaria podría mantener en 2027 un crecimiento impulsada por la evolución positiva registrada durante los últimos cinco o seis años, ya que la trayectoria desde los años de la pandemia permite confiar en que esta tendencia continúe incluso en 2028, aunque ha advertido de que existen factores que podrían condicionar esta evolución.

"Si todo sigue igual vamos a seguir creciendo a buen ritmo en el futuro, en 2027 y no sé si en 2028, pero cuidado, que tenemos unas circunstancias que pueden alterar todo esto", ha advertido.

Para concluir, ha expuesto que entre estos factores están las incertidumbres geopolíticas y la situación política nacional, así como la inflación y el encarecimiento de los tipos de interés, que reducen el dinero disponible de las familias.